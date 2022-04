De Tini a Doja Cat: los 7 bailes más virales que generaron furor en TikTok

La música comienza a sonar y, con apenas un par de acordes, los oídos expertos (y los no tanto) ya saben lo que se aproxima. En tan solo segundos, quienes lograron detectar de qué canción se trata se disponen de manera casi automática a realizar los tan repetidos pasos de baile. Sin importar el lugar o la ocasión, el ritmo funciona como un estímulo imposible de ignorar: cuando alguno de estos temas empieza, quienes saben la coreografía, la hacen. Este fenómeno es, nada más y nada menos, el resultado de las tendencias de TikTok y su inseparable vínculo con la industria musical actual.

Las redes sociales son, hoy en día, una parte esencial de la vida de las personas. Las mismas son utilizadas para crear comunidades, comunicarse con otros, ofrecer productos o servicios, impulsar campañas políticas y, también, promocionar el trabajo artístico. La música y el baile no escapan a este entretejido social y, por ende, el éxito de una canción es directamente proporcional a cuan fácil de imitar es su coreo. O, en otras palabras, cuán adaptable es a los gustos de los exigentes usuarios de Internet.

Esta tendencia -la de los “trends” de baile- nació en TikTok, una de las plataformas más utilizadas actualmente a nivel mundial y cuya base de cuentas registradas está compuesta principalmente por adolescentes. En un principio, eran los mismos usuarios quienes ideaban las coreografías y que, a fuerza de ser imitadas por otras personas, lograban posicionar ciertas canciones en el podio de los rankings de más escuchadas. Sin embargo, tanto las grandes firmas como los artistas independientes vieron en esta práctica una oportunidad gigante: lanzar temas con los pasos incluidos y así promover las reproducciones de sus nuevos lanzamientos.

“Cuatro Veinte” de Emilia Mernes

El 22 de marzo, Emilia Mernes anunció en su cuenta de Instagram que ya estaba disponible su nuevo tema, “Cuatro Veinte”. La combinación perfecta de un ritmo movido y una letra superficial pero pegadiza fueron la clave para que se convirtiera en esas canciones casi imposibles de dejar de cantar. Como estocada final y con el fin de asegurar el éxito, la cantante fue un paso más allá y compartió un video con los pasos que sus fans debían imitar.

Cuatro Veinte de Emilia Mernes

A pocos días del estreno, en su cuenta de TikTok ya estaba disponible el tutorial junto al hashtag “420 challenge” a modo de invitación para que cualquier persona interesada se sumara al trend. La táctica fue tan simple como efectiva: el sonido en la app del relojito ya cuenta con más de 190 mil videos de baile y el tema logró ubicarse en la lista de los más escuchadas en Spotify, Billboard y Youtube.

“Bar” de Tini ft L Gante

“Bar”, la colaboración entre Tini y L Gante, llegó a todas las plataformas de música el 11 de noviembre del 2021, justo a tiempo para ganarse el título de “canción del verano”. Para sorpresa de muy pocos y alegría de muchos, el estreno estuvo acompañado por el llamado “Bar Challenge”, el cual puso a practicar frente al espejo no solo a los fans de ambos artistas sino a varias celebridades.

Bar de Tini y L Gante

Stoessel, quien es considerada una creadora de tendencias, compartió el paso a paso durante un vivo en Instagram e, incluso, el baile hizo una aparición especial durante uno de los recitales de su más reciente tour.

“Say So” de Doja Cat

Doja Cat cuenta con una larga lista de galardones, entre los que se destacan varios Grammys, Billboards y Mtv Music Awards. Además de su gran talento tanto en el estudio de grabación como en los escenarios, su innegable éxito se debe a las redes sociales.

Say so de Doja Cat

“Say So” es, quizás, una de las canciones más populares de Tik Tok y, a su vez, es la responsable de ubicar a la cantante estadounidense en el mapa de la cultura pop actual. El baile, el cual fue creado por la influencer Haley Sharpe (@Qyodelinghaley), fue uno de los primeros en saltar de la plataforma a un videoclip oficial, donde Doja Cat decidió hacerle homenaje a la tendencia que le ganó la fama.

Lejos de ser un caso aislado, la autora de Planet Her creó varias canciones más que fueron dignas de millones de reproducciones en TikTok como “Woman”, “Kiss me more” y “Need to Know”.

“Top 5″ de Duki

A pesar de ser muy activo en sus cuentas de Instagram y Twitter, el Duki tardó bastante en sumarse a TikTok. Luego de un largo período de espera de parte de sus fans, su tan ansiada aparición ocurrió en un video que protagonizó junto a Emilia Mernes, su novia y ávida usuaria de la aplicación de origen chino. El baile que hicieron juntos no solo desató una revolución en Twitter, sino que fue el impulsor de una moda arrasadora.

Top 5 de Duki

La feliz pareja se paró frente a la cámara para grabar la coreo de “Top 5″ a pocas semanas de su estreno y así crearon un trend que pondría a bailar a millones de personas. Tan popular fue que ni Carlos Tevez pudo resistirse y sorprendió a más de uno cuando, en plenas vacaciones playeras, se animó a sacar a relucir sus “pasos prohibidos”.

“Qué más pues?” de María Becerra ft. J Balvin

A comienzos del 2022, María Becerra hizo historia al ser la primera artista argentina en dar un espectáculo frente a la multitudinaria audiencia de los Grammys y, días después, ser galardonada como Nueva Artista del Año en los Latin American Music Awards celebrado en Las Vegas. Todo esto fue posible gracias a las redes sociales. La quilmeña dio sus primeros pasos en YouTube y, una vez introducida oficialmente en la industria de la música, Instagram y TikTok se convirtieron en sus más grandes aliados.

Qué más pues? de María Becerra

En su corto pero arrasador recorrido, no son pocas las canciones que se posicionaron entre las favoritas de la audiencia y, detrás de este logro, están las confiables tendencias de TikTok. Un claro ejemplo de esto es el ya mencionado show que dio en el contexto de los Grammys. Allí entonó “Qué más pues?”, su colaboración con J Balvin, que estuvo entre los sonidos más utilizados de la plataforma durante varias semanas gracias al provocativo baile que se popularizó.

“Love Shack” de B-52′s

No todos los bailes que se ven en TikTok fueron creados por los artistas en búsqueda de promocionar su trabajo. Una de las características de la app que aún provoca asombro entre muchos usuarios es que, de vez en cuando, un challenge logra revivir canciones que llevan años sin ser reproducidas de forma masiva. Un caso ejemplar fue el de “Love Shack” de B-52′s.

Love Shack de B-52′s

La banda icónica de la década de los ochenta se llevó una gran sorpresa cuando, uno de sus aclamados temas, volvió a encabezar las playlists actuales. Y todo fue gracias a una ridícula coreografía que suele culminar en ataques de risa incontrolables de parte de los bailarines. De esta manera, miles de centennials y adolescentes pusieron de moda al conjunto que llevaba varios años archivados en el arcón de artistas retro.

“Lottery” de K CAMP

Jalaiah Harmon tiene 16 años pero, cuando creó uno de los bailes más populares de la historia de TikTok, apenas había cumplido 14. La adolescente oriunda de Atlanta, Estados Unidos, es la responsable de la famosa coreo que sigue el ritmo de “Lottery” de K CAMP, más conocida como “Renegade” gracias a su estribillo.

Lottery de K CAMP

Cuando decidió compartir el video original, Jalaiah nunca se imaginó el fenómeno cultural que provocaría. El baile fue utilizado en más de un billón de publicaciones, se convirtió en tema de debate en los programas más vistos por la audiencia estadounidense, le ganó una visita a The Ellen DeGeneres Show y hasta la misma Michelle Obama se sumó a la tendencia. No obstante, a diferencia de los casos anteriores, la repetición sin cesar de la canción no fue de mucha ayuda para la banda de hiphop, quienes no volvieron a crear un hit tiktoker.