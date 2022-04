El Hotel de los Famosos: Chanchi Estévez quiso abandonar el reality tras una feroz pelea con Sabrina Carballo

Los participantes de El Hotel de los Famosos (eltrece) vivieron una intensa noche. La relación entre Maxi “Chanchi” Estévez y Sabrina Carballo sumó una nueva pelea. Pero en esta ocasión, el exfutbolista quiso abandonar el juego, en medio de un gran enojo. Los gritos y los llantos no faltaron en la desesperante escena en la que la actriz buscó que su exnovio no se fuera del reality.

Desde el comienzo del programa, se generó una gran expectativa por el reencuentro entre Estévez y Carballo, quienes en el pasado mantuvieron un intenso y largo romance. Se conocieron en un boliche en 2005 y estuvieron en pareja durante seis años. La relación no habría terminado en buenos términos y las memorias del pasado hoy muchas veces tienen impacto en el juego, donde los reproches salen a la luz frecuentemente al compartir el equipo de huéspedes, donde él es el capitán.

Pelea de Sabrina y Chanchi

La convivencia en El Hotel de los Famosos entre la expareja tiene sus altibajos. En post de mostrar buena onda, celebraron su cariño con una boda ficticia. Sin embargo, desde aquel entonces los enfrentamientos fueron más frecuentes. La última pelea combinó los celos con la estrategia de juego. En principio, el Chanchi le señaló a Alex Caniggia que Sabrina estaba muy cerca del nuevo participante Lucas “Locho” Loccisano, y la tildó de ser una infiltrada para el otro equipo. Luego, expresó su molestia durante la cena grupal donde hizo alusión al rendimiento del juego de su expareja, lo que afecta a la posición de todos.

“Maxi, yo hice todo el otro día, ¿me estás cargando?”, se defendió la actriz al momento que el capitán indicó que no se llevan a cabo completamente las tareas grupales. De inmediato, la charla subió de tono y él indicó que su expareja lo quiere llevar a la H, el duelo donde se definen los eliminados del juego. Ante la crucial atención de sus compañeros, quienes querían tener una cena tranquila, la expareja no terminó con los reproches. “Cortala de decir la H, qué hinchapelotas, ¿por qué no vas vos a la H?”, le dijo Sabrina y él la desafió a nominarlo a lo que ella se defendió al indicar que no era una traidora.

Sabrina Carballo no pudo contener las lágrimas durante su "casamiento" con Chanchi Estévez instagram @hoteldefamosos

La respuesta no fue para nada agradable para el capitán, quien la tomó como una indirecta. “¿No te cansás de hablar tantas pelot***ces querida? Sos una máquina de hablar bol***ces, callate un poco”, expresó a los gritos el DT. Mientras tanto, Alex Caniggia intentaba calmar a “sus papás” -como suele llamarlos- y pidió tranquilidad, sin dejar de mencionar que la situación le recordaba cuando sus padres reales se peleaban.

Las voces de los participantes comenzaron a subir más de volumen. En medio de gritos, la actriz pidió que Chanchi deje de nombrarla en sus críticas y lo fulminó al indicar que coincidía con el reciente eliminado, Pato Galván, que en su despedida indicó que el exfutbolista está cegado por solo ganar el juego. Esto generó aún más furia en el capitán, quien se levantó de la mesa y se dirigió a su cuarto donde tomó sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la salida, a pesar del pedido de Lissa Vera, para que se quedara.

En ese entonces, la noticia de la pelea se difundió entre los participantes quienes se dividieron entre aquellos que deseaban retener a Maxi y los que buscaban consolar a Sabrina, quien estalló en llanto al saber que él se estaba yendo. Tras pocos minutos, decidió ella misma buscarlo en las instalaciones del predio. Cuando logró encontrarlo le pidió que no se retire, entre desesperadas lágrimas afirmó que si lo hacia, ella también abandonaría el juego.

La reacción de Sabrina

“Escuchame, ¿me lo jurás? Si vos te vas yo me voy atrás tuyo. Jurámelo por el nene”, se escucha decirle a Sabrina. Finalmente, el exjugador se ocupó de calmarla y ambos volvieron al hotel.