Del 19 al 25 de febrero vuelve la “Fiesta del Cine” con entradas a $4000: qué salas se adhieren y qué clásicos se reestrenan

Durante toda una semana los principales complejos del país ofrecerán entradas promocionales para funciones 2D y 3D, descuentos en formatos premium y el regreso de films inolvidables
- 3 minutos de lectura'
Del jueves 19 al miércoles 25 de febrero se celebrará una nueva edición de la Fiesta del Cine en todo el país. La propuesta, que ya se instaló como una de las semanas más convocantes para las salas argentinas, ofrecerá entradas a $4000 para funciones en 2D y 3D, además de promociones especiales en combos de pochoclos y beneficios exclusivos en formatos Premium.
La iniciativa apunta a incentivar el regreso del público a la pantalla grande con precios muy por debajo de la tarifa habitual. Cada complejo adherido definirá, además, valores promocionales para salas especiales como 4D, IMAX o butacas premium, según disponibilidad.
La cartelera combinará estrenos recientes, grandes producciones y una destacada selección de clásicos que regresan por tiempo limitado. Entre los títulos confirmados para que disfruten grandes y chicos se destacan:
- Casablanca
- Lo que el viento se llevó
- Notting Hill
- Antes del amanecer y antes del atardecer
- Cumbres borrascosas
- Barbie
- Lilo y Stitch
- El Conjuro 4
- Avatar
- Silent Hill
- F1
- Hamnet
- Zootopia 2
- El descenso
- Homo Argentum
- Líbralos del mal
- El día del fin del mundo
- Marty Supreme
- La empleada
- Goat
- Caminos del crimen
- The Moment
A estas cintas se sumarán otras elegidas por cada cine a elección, que podrán ser consultadas a través de sus sitios oficiales.
¿Qué cines participan?
La Fiesta del Cine contará con la adhesión de cadenas nacionales e independientes en distintas provincias. Desde el sitio oficial del evento se puede consultar el listado completo de salas y complejos participantes.
Entre los principales se encuentran:
- Cinemark Hoyts
- Cinépolis
- Atlas Cines
- Cinema La Plata
- Cinema Center
- Sunstar Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Cine Star
- Cines de Chivilcoy
- CPM Cinema
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
- E - Max Cines
- Flix Cinema
- Cine Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- Cine Star
- Cine Opera Salta
- Tu Cine
- Play Cinema
- Cine Barrio 3D
- Cine Teatro Municipal “Padre Adolfo Anastasio”
- Paseo Aldrey Cines
Cómo comprar entradas para la Fiesta del Cine
Las entradas podrán adquirirse tanto en boleterías como a través de las plataformas online de cada cadena. Se recomienda consultar previamente la cartelera y disponibilidad de funciones en el complejo elegido, ya que la demanda suele ser alta durante esta semana promocional.
