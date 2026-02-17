Del 19 al 25 de febrero vuelve la “Fiesta del Cine” con entradas a $4000: qué salas se adhieren y qué clásicos se reestrenan

Del jueves 19 al miércoles 25 de febrero se celebrará una nueva edición de la Fiesta del Cine en todo el país. La propuesta, que ya se instaló como una de las semanas más convocantes para las salas argentinas, ofrecerá entradas a $4000 para funciones en 2D y 3D, además de promociones especiales en combos de pochoclos y beneficios exclusivos en formatos Premium.

La iniciativa apunta a incentivar el regreso del público a la pantalla grande con precios muy por debajo de la tarifa habitual. Cada complejo adherido definirá, además, valores promocionales para salas especiales como 4D, IMAX o butacas premium, según disponibilidad.

La cartelera combinará estrenos recientes, grandes producciones y una destacada selección de clásicos que regresan por tiempo limitado. Entre los títulos confirmados para que disfruten grandes y chicos se destacan:

Casablanca

Lo que el viento se llevó

Notting Hill

Antes del amanecer y antes del atardecer

y Cumbres borrascosas

Barbie

Lilo y Stitch

El Conjuro 4

Avatar

Silent Hill

F1

Hamnet

Zootopia 2

El descenso

Homo Argentum

Líbralos del mal

El día del fin del mundo

Marty Supreme

La empleada

Goat

Caminos del crimen

The Moment

A estas cintas se sumarán otras elegidas por cada cine a elección, que podrán ser consultadas a través de sus sitios oficiales.

La Fiesta del Cine se celebra en salas de todo el país (Foto: Redes Sociales)

¿Qué cines participan?

La Fiesta del Cine contará con la adhesión de cadenas nacionales e independientes en distintas provincias. Desde el sitio oficial del evento se puede consultar el listado completo de salas y complejos participantes.

Entre los principales se encuentran:

Cinemark Hoyts

Cinépolis

Atlas Cines

Cinema La Plata

Cinema Center

Sunstar Cinemas

Nuevo Cine Rex

Cine Star

Cines de Chivilcoy

CPM Cinema

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

E - Max Cines

Flix Cinema

Cine Renzi

Cinema Concept

Cinema Devoto

Cine Star

Cine Opera Salta

Tu Cine

Play Cinema

Cine Barrio 3D

Cine Teatro Municipal “Padre Adolfo Anastasio”

Paseo Aldrey Cines

La iniciativa busca atraer al público una vez más a las salas nacionales (Foto: FreeP¡CK)

Cómo comprar entradas para la Fiesta del Cine

Las entradas podrán adquirirse tanto en boleterías como a través de las plataformas online de cada cadena. Se recomienda consultar previamente la cartelera y disponibilidad de funciones en el complejo elegido, ya que la demanda suele ser alta durante esta semana promocional.