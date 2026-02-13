Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana largo de Carnaval

Con la llegada del fin de semana largo por Carnaval, sumado a las altas temperaturas que se esperan en gran parte del país, quedarse en casa bajo el aire acondicionado puede ser una opción ideal, más aún si se le suma la compañía de Netflix, pero elegir qué ver puede complicarse ante la cantidad de opciones disponibles en la plataforma.

Si estás en la búsqueda de recomendaciones para disfrutar, te presentamos las películas y series más vistas en Argentina, perfectas para este sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero. Descubrí los títulos más populares y organiza tu plan perfecto sin salir de tu hogar.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana largo en Netflix

1. Unfamiliar (2026)

Acción/Drama. El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad. Duración: seis episodios. Ver Unfamiliar.

Unfamiliar, tráiler

2. Salvador (2026)

Crimen/Drama. Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas. Duración: ocho episodios. Ver Salvador.

Salvador, tráiler

3. La reina del flow, tercera temporada (2026)

Drama/Telenovela. Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia. Duración: diez episodios. Ver La reina del flow, tercera temporada.

La reina del flow 3, tráiler oficial

4. Bridgerton 4, parte 1 (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... Hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: cuatro episodios. Ver Bridgerton 4, parte 1.

Bridgerton 4, tráiler

5. En el barro, segunda temporada (2026)

Acción/Crimen. Las internas de La Quebrada deben sobrevivir a una nueva directora y a una nueva banda encabezada por una prisionera violenta. Por una traición, la Borges enfrenta un dilema. Duración: ocho episodios. Ver En el barro, segunda temporada.

En el barro 2, tráiler

Las mejores cinco películas para disfrutar este fin de semana largo en Netflix

1. Tornados (2024)

Acción/Aventura. Un temerario grupo de cazadores de tormentas y una meteoróloga convergen en Oklahoma cuando múltiples tornados arrasan varios pueblos y amenazan la vida de todos. Duración: 2 h 2 min. Ver Tornados.

Tornados, tráiler

2. Aviso general: Hermandad (2026)

Acción/Drama. Mientras una ola de violencia golpea San Pablo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada. Duración: 1 h 44 min. Ver Aviso general: Hermandad.

Aviso general: Hermandad, tráiler

3. En tierra de santos y pecadores (2023)

Acción/Drama. Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, Finbar Murphy (Liam Neeson) lleva una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glen Colm Cille, lejos de la violencia política que asola el resto del país. Cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann (Kerry Condon), se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos. Duración: 1 h 46 min. Ver En tierra de santos y pecadores.

En tierra de santos y pecadores, tráiler

4. Un Mar De Enredos (2018)

Comedia/Romance. Cuando un ricachón que vive de fiesta en su yate cae al agua y pierde la memoria, la chica de la limpieza se las ingenia para cobrarse lo que le debe. Duración: 1 h 52 min. Ver Un Mar De Enredos.

Un Mar De Enredos, tráiler

5. ¡Uf! ¿Solo amigos? (2026)

Comedia/Romance. Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor, debe enfrentar una emoción nueva: los celos. Duración: 1 h 36 min. Ver “¡Uf! ¿Solo amigos?”.