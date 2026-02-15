La película nominada al Oscar que está en Netflix y que es ideal para ver este fin de semana extra largo

El fin de semana largo de Carnaval ofrece la oportunidad perfecta para sumergirse en historias profundas, y Netflix presenta una opción que capturó rápidamente la atención de todos: Sueños de trenes. Este conmovedor drama nominado a los Oscar 2026 escaló entre las tendencias de la plataforma y se perfiló como la elección ideal para quienes buscan una propuesta cinematográfica de impacto emocional. Dirigida por Clint Bentley y basada en la aclamada novela de Denis Johnson, la película teje una narrativa que explora las dimensiones del amor, la tragedia, el dolor y la superación familiar.

La trama se centra en Robert Grainier, un obrero del noroeste estadounidense que creció huérfano en los vastos bosques del Pacífico. Su experiencia le otorgó una resiliencia particular en un entorno agreste. La historia se sitúa a principios del siglo XX, durante la expansión del ferrocarril en Estados Unidos.

Joel Edgerton interpreta a Robert, un trabajador golondrina en la etapa de desarrollo ferroviario de los Estados Unidos (Fuente: Netflix/Tudum)

Bentley, al adaptar la obra de Johnson, pone el foco en la monumental transformación que la instalación de las vías férreas significó para miles de personas. Robert se convierte en engranaje fundamental en la construcción de estas vías. Allí conoce a Gladys; tras un romance, se casan, forman hogar y tienen una hija. El empleo golondrina de Robert lo obliga a alejarse periódicamente, impidiendo una presencia continua en casa. Esta dinámica prefigura una vida que se verá abruptamente alterada.

Un suceso inesperado modifica drásticamente el curso de la vida de Robert. Enfrentado a una realidad diferente, encuentra en el bosque, en su labor y en el silencio imponente de la naturaleza a sus más fieles aliados. La película exhibe la cruda belleza y la implacable brutalidad que moldean el destino del protagonista, quien se ve forzado a emprender un profundo recorrido introspectivo.

La película invita a la reflexión y pensar en la sensibilidad humana (Fuente: Netflix/Tudum)

Este viaje busca sanar viejas heridas y continuar su futuro, en un relato íntimo y universal. El film se adentra en la cotidianidad de un hombre “común”, encarnando la experiencia de incontables individuos que sentaron las bases del desarrollo industrial estadounidense. Es una representación audiovisual de las extraordinarias situaciones que muchos enfrentaron en su búsqueda de estabilidad económica y familiar en una época de cambios acelerados.

El elenco de Sueños de trenes cuenta con: Joel Edgerton como Robert, Felicity Jones como Gladys, William H. Macy como Arn, Nathaniel Arcand como Ignatius, Alfred Hsing como Fu y Kerry Condon, con Will Patton como narrador.

Cuando Robert conoce a Gladys, construyen una familia y sueñan con la prosperidad económica, hasta que un hecho particular cambia su presente por completo (Fuente: Tudum/Netflix)

La recepción crítica de Sueños de trenes fue sumamente positiva desde su presentación en el Festival de Sundance. Expertos cinematográficos elogiaron su profundidad. Adrian Horton, periodista de The Guardian, la describió como “una película magnífica y conmovedora sobre una vida tranquila y herida en un lugar frágil, basada en una interpretación magníficamente sensible y discreta del todavía infravalorado Edgerton”. Por su parte, Chase Hutchinson, de The Wrap, resaltó que es “una epopeya western de impresionante esplendor visual y formidable poesía lírica cinematográfica, es una obra que contiene todas las capas maravillosas y devastadoras de toda una vida”.

Estas valoraciones consolidan a Sueños de trenes como una experiencia cinematográfica enriquecedora, ideal para el recogimiento y la reflexión que invita el fin de semana de Carnaval, proponiendo un viaje a través de la historia y el alma humana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.