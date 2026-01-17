Del estudio de David Bowie al mundo: el argentino detrás de la música del final de Emily en París

En busca de nuevos horizontes, Pat Álvarez se sacó un pasaje de ida para Londres y armó las valijas. Pese a que su viaje se postergó seis meses por el estallido de la pandemia, la espera valió la pena. Es que la capital de Inglaterra se convirtió en su laboratorio sonoro, el mismo en el que produjo junto a Lucas Vedel y sus compañeros de Rose Rose -el dúo franco-británico conformado por San y Pierre- la canción “Sky Queen”, un tema que cinco años después de su lanzamiento fue elegido, nada más ni nada menos, que como cierre de la quinta temporada de Emily en París (Netflix).

Pat Álvarez vive en Londres desde 2020 (Foto: Pat Álvarez prensa)

“Fue algo muy especial para todos nosotros. La verdad es que ver una canción a la que le pusimos tanto amor y que la gente pueda conectar con eso es algo muy increíble”, expresó el productor argentino de 31 años en diálogo con LA NACION sobre cómo reaccionó junto al equipo al enterarse de la noticia, la cual recibió a través de su manager. “Yo estaba muerto de alegría”, recordó sobre el track que tiene un plus que lo hace aún más especial: fue grabado en el Dean Street Studios, el estudio de Tony Visconti, productor de David Bowie.

Que “Sky Queen” haya hecho match con Emily en París es la prueba de que las mejores cosas llegan cuando menos se las espera. El track, que ya formaba parte del catálogo de recuerdos del equipo, cobró una vida nueva de la noche a la mañana; pero ¿qué fue lo que convirtió aquella melodía en algo especial para quienes están detrás de la ficción protagonizada por Lily Collins? “Es rápido, funciona tanto en club, como cuando estás manejando o en diferentes escenarios”, señaló el productor.

“Los chicos siempre fueron muy fanáticos de todo lo que es punk, música de los 70; incluso son franceses y toda la vinculación con la música francesa de los 90 a 2000 tiene esa cosa de levantar”, añadió Pat sobre la esencia de Rose Rose.

Pat junto a los chicos de Rose Rose (Foto: Pat Álvarez prensa)

Ese espíritu se traduce en una estructura pensada para el oyente. “Es una energía muy positiva, con melodías que la gente puede recordar fácil y progresiones de acordes que son familiares al oído; creo que la gente siente facilidad para conectar con eso”, detalló. Además, reveló que el diseño de la canción buscaba la participación del público: “La parte de los coros es algo que se presta a la comunidad, a que la gente la cante en vivo y el tema se te quede grabado”.

Sin embargo, hay un detalle clave en la versión que cautivó a los productores de Netflix: la que suena en la pantalla no es la original. “Justo la versión que seleccionaron para la serie es un remix, por lo que tiene un perfil un poquito más volcado hacia la electrónica”, indicó Álvarez. Aquella versatilidad es la razón por la que Pat cree que “podría cerrar cualquier escena”. No obstante, nunca se imaginó que eso ocurriría a esta escala. “Es increíble porque es darle un nuevo impulso a una canción que ya estaba afuera”, sostuvo.

Pero este no es el único hito que el ingeniero de mezcla consiguió en el último tiempo. En 2025, el álbum HUMANiSE de HAAi, en el cual participó como compositor y coproductor, fue destacado por Billboard como uno de los 25 mejores discos del año en la categoría Dance. Pese a este reconocimiento, el argentino mantiene los pies en la tierra y toma cada logro como un impulso para seguir creciendo. “Para mí es una especie de premio por tanto esfuerzo. Estas cosas ayudan a que uno mantenga el rumbo. Estoy enfocado siempre en aprender, en crecer y en tener experiencias nuevas; no son instancias en las cuales yo me quedo”, subrayó.

Aquellas ‘palmadas’ en la espalda coinciden con la apertura de una nueva arista en su carrera. Sin abandonar su faceta como productor para otros artistas, Pat se embarcó en una nueva aventura creativa junto a Lucas Vedel: un proyecto de música electrónica titulado Solid Wall, editado bajo el prestigioso sello PIAS.

Solid Wall, el proyecto de Pat Álvarez junto a Lucas Vedel (Foto: Pat Álavrez prensa) James Wood

La propuesta se fundamenta sobre una mirada autoral y profundamente colaborativa. Entre 2023 y 2025, el dúo pavimentó su camino con una serie de singles junto a nombres de peso internacional como Uffie, KAM-BU, Obi Franky, Jelani Blackman y The Blessed Madonna. Este recorrido culminará a mediados de 2026 con el lanzamiento de su primer EP.

El primer EP de Solid Wall verá la luz este 2026 (Foto: Pat Álvarez prensa)

Sobre la esencia del proyecto, el músico explicó: “Hacemos música electrónica, pero estamos expandiéndonos también hacia el universo DJ. Vamos integrando instrumentos porque ambos venimos de ese mundo, de tocar en bandas... le estamos poniendo toda nuestra energía a esto”.

De Buenos Aires a Dean Street Studios sin escala

Desde chico, Pat Álvarez se interesó por la música, pero fue en su adolescencia cuando empezó a escribir y producir. Se formó en Tecson, la reconocida escuela de música de Buenos Aires, y en Berklee College of Music. Luego de una carrera extensa y nutritiva en el país, en 2020 decidió instalarse en Londres en busca de un cambio que, aunque necesario, sabía que no sería sencillo.

“Sabía que iba a ser un cambio doloroso porque uno se aleja de su familia y amigos, pero era algo que sentía que necesitaba”, se sinceró. Sin embargo, no emprendió la aventura solo. Tiempo después se sumó su novia, quien hoy no solo es su esposa, sino que también triunfa en la capital británica dentro de un universo que guarda una simetría asombrosa con el último hito de Pat. Es que la joven trabaja para una firma dedicada al e-commerce y marketing para empresas de moda.

Pat Álvarez comenzó a escribir y producir música cuando era adolescente (Foto: Pat Álvarez prensa)

“Ella siempre estuvo muy vinculada a ese sector y hoy trabaja para una empresa que le encanta”, contó el productor. Así, entre los proyectos de ella vinculados a las tendencias y el trabajo de él en el estudio, el universo de la moda terminó por rodearlos completamente: una coincidencia casi obligada para quien terminó musicalizando la serie más fashionista de Netflix.

Con el presente resuelto y la mirada puesta en lo que vendrá, Pat no pierde de vista sus raíces ni sus metas. En su lista de colaboraciones soñadas conviven los artistas de su adolescencia y la vanguardia actual: desde Damon Albarn y Thom Yorke hasta el ADN argentino de Illya Kuryaki and the Valderramas y Ca7riel y Paco Amoroso. Un mapa de influencias que, al igual que su carrera, no sabe de fronteras.