Rating: Telefe sigue firme en su liderazgo y la pantalla chica se prepara para jugar el Mundial

Mayo terminó sin demasiadas novedades en materia de rating: Telefe continúa liderando con un promedio de 6,9 puntos, seguido por eltrece con 4,3, América TV con 1,8 y el Nueve con 1,5. La Televisión Pública y el canal Net tuvieron un promedio de 0.2, mientras que Bravo TV cerró en 0,1.

Junio, en cambio, despierta muchas expectativas porque será el primer mes del mundial. Se vienen varios cambios en la pantalla chica par hacer lugar a la gran cita futbolera. El rating no sobra y la prueba la dan las cifras del encendido total de la televisión abierta: 14,9 puntos fue el acumulado por los siete canales de aire. En comparación con abril subió 0.2 puntos pero con respecto al mismo mes de 2025, bajó 0,6 puntos.

Así y todo, los directivos de todos los canales siguen brindando alternativas para atraer al público que abandonó la pantalla chica. Durante junio, a pesar de que toda la expectativa está puesta en la transmisión del Mundial de Fútbol 2026, América TV será el canal que más modificaciones tenga en su grilla. La primera llegó este lunes con la vuelta de Pasó en América en el horario de las 23 y el desembarco de Polémica en el bar a la medianoche. Sabrina Rojas y Tartu volvieron con un formato renovado, invitados, actualidad, humor y entretenimiento, Pasó en América regresó, tras su salida en el verano, con el equipo integrado por Natalie Weber, Martín Salwe, Barby Franco y Ailén Bechara.

“¡Si supieran que vengo contenida hace meses, unas ganas de vomitar tantas cosas! Hay que agradecerle a la gente que hizo piquete acá en la puerta de América e hizo que el Chato Prada, Juan Cruz Ávila y Ana Guevara nos dieran otra oportunidad”, abrió Sabrina Rojas el programa. “Felices de estar acá bancando las noches del canal, estamos con nuestras familias”, agregó Tartu. “Hay hijos, novios, amantes, hay de todo detrás de cámara”, bromeó la conductora antes de presentar a su staff.

La posible renuncia de Marixa Balli al programa de Vero Lozano, la reconciliación de Paula Chaves y Zaira Nara y el cruce entre Flor Peña y Laura Ubfal fueron los temas del debut que promedió 1,1 y quedó detrás de TL9 Denuncia, con 1,2.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra versus Es mi sueño. En el ciclo que conduce Iván de Pineda se enfrentaron Leticia Bredice, Rochi Cuenta y Benjamín Alfonso, de un lado, y Ximena Sáenz, Marcelo Iripino y Pichu Straneo, del otro. Se impuso, con un promedio de 10,3 puntos de rating, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella, que brille en todo el país y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos.

Es mi sueño no sólo es lo más visto de eltrece, sino que se mantiene con buenas marcas. En esta nueva instancia, todos los participantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Joel Argüelles que interpretó “Como dos extraños” y enamoró al jurado, esta vez integrado por Ángela Leiva, Carlos Baute, Abel Pintos y Joaquín Levinton. El ciclo promedió 7,3 puntos.

Por su parte, LAM, conducido por Denise Dumas, en lugar de Ángel de Brito que está de vacaciones, se ubicó tercero en la franja con 3,3 puntos, seguido de Bendita con 2,6. Más tarde, BTV con el resumen del día marcó 1,7 y se impuso en la competencia con Bienvenidos a ganar con Hernán Drago obtuvo un promedio de 1,4. La curiosidad del día fue que Sálvese quien pueda, conducido por Pía Shaw en reemplazo de Yanina Latorre, fue lo más visto de América con 3,5.

En cuanto a Gran Hermano, el reality transita una nueva etapa tras la llegada de los nuevos jugadores que de a poco se van acomodando dentro de la casa. Luego de que Eduardo Carrera fuera eliminado por el voto del público y Lola Tomaszeuski expulsada por hablar del exterior, la placa de nominados quedó integrada originalmente por Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos -por decisión de Big-, y por Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Durante la semana, Cinzia, Andrea, Manu y Yipio fueron salvados por el público; Gladys abandonó el juego y se fue por la puerta giratoria y en su lugar volvió Solange Abraham.

La gala comenzó pasadas las 22.30 con toda la expectativa por quién sería eliminado. La primera en ser salvada fue Tamara, seguida de Brian y Nigro. Finalmente, Tati y Titi quedaron en la cuerda floja y la primera se fue del programa con el 71.4% de los votos. El reality de Telefe se consagró como lo más visto del día con un promedio de 12,7 puntos, en la primera parte, y 9,8, en la segunda.

En frente, en Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Donato de Santis, con quien repasó sus participaciones en la televisión y el divertido casting que lo catapultó a la fama. El late show de eltrece se ubicó segundo en la franja con 4,9.

A la medianoche llegó Polémica en el bar, en su nuevo horario, con los debates de actualidad. Mariano Iúdica estuvo acompañado por Andrea Bizzo, Silvina Escudero, Diego Moranzoni, Gabriel Schultz y Javier Calvo. El promedio de la histórica mesa de café fue de 0,6 puntos y desde la semana que viene se convertirá en Polémica Mundial para seguir día a día todo el acontecer del campeonato del mundo.

Para destacar la performance de A la Barbarossa con una versión extra larga, extendida sobre el horario de Ariel en su salsa por el impacto de la cobertura del femicidio de Agostina Vega, de 14 años. El ciclo matutino de Telefe alcanzó un promedio de 6 puntos, muy por encima de sus marcas habituales y le dejó un excelente piso a El noticiero de la gente, de Germán Paoloski, que alcanzó 7,9. Por otro lado, Darío Barassi, con 6,7 puntos, obtuvo uno de los promedios más altos de 2026 con ¡Ahora Caigo! y se acercó a Bahar, que cosechó 7,1.

Una vez más queda demostrado hacia dónde tienen que ir los contenidos de la televisión abierta: noticias de alto impacto, ciclos en vivo y entretenimientos.