La mujer decidió no hacer la denuncia Crédito: Diario de Cuyo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 03:38

Un bailarín ruso que participaba junto a su esposa de la semifinal del Mundial de Tango de Buenos Aires fue descalificado por "incumplir con el reglamento de buenas conductas". Según denunció el Movimiento Feminista de Tango (MFT), el participante golpeó a su compañera al bajar del escenario.

El incidente ocurrió en la semifinal del festival que se desarrolló desde el 8 al 21 de agosto en Buenos Aires. En repudio, el MFT difundió un comunicado en Faceebok para resaltar "la importancia de saber cómo actuar ante distintas situaciones de violencia".

"Luego de finalizar la ronda de la que participaban bailando, uno de los competidores dio un golpe de puño a su compañera de baile delante de varias personas", explicaron desde el movimiento. Y agregaron: "El jurado al enterarse de la situación descalificó a la pareja por haber incumplido con el reglamento de buena conducta y respeto".

Además, el MFT destacó que "ante el hecho de violencia, algunas compañeras se acercaron a contener a la mujer agredida. Con la clara convicción de que como sociedad no podemos invisibilizar, nunca más, las situaciones de violencia de género expresamos nuestra solidaridad con la compañera violentada", enfatizó.

Después del hecho de violencia, el bailarín ruso subió un video a Facebook donde contó: "Después de nuestro baile en la semifinal del Mundial de Tango, salimos del escenario y discutimos un poco porque no todo salió como queríamos, es una pena que los organizadores hayan malentendido nuestras emociones. Lamentamos mucho que esta situación nos haya llevado a la descalificación".

Ana Zeliz, parte del MFT, contó que se trata de un matrimonio ruso con dos hijos y que a la mujer se le ofreció hacer la denuncia pero que ella decidió no hacerla. "Si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten", agregó.

El MFT se reunirá hoy con los organizadores. La semana pasada había presentado un protocolo contra la violencia de género en las milongas que consiste en "una guía de recomendaciones y buenas prácticas".

Sin embargo, tal como señaló Zeliz, el bailarín ruso solo fue descalificado por "haber incumplido con el reglamento de buena conducta y respeto, pero no por el protocolo de violencia".

De allí que el Movimiento Feminista de Tango, agregó: "No fue descalificado porque utilizaron el protocolo presentado en el marco del festival, lo que demuestra más que nunca la necesidad de un protocolo y su aplicación". Y opinó: "Hubiese preferido una respuesta por parte de la organización en torno a que no se tolera la violencia de género, que además sirve como prevención y es lo que dice el protocolo".

Agencia Télam