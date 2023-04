Descifró una frase oculta en un capítulo de Los Simpson de hace 31 años y sorprendió a los fans

escuchar

Una fiel seguidor de la serie estadounidense Los Simpsons descubrió una broma camuflada en el capítulo 22 de la tercera temporada, gracias a la edición del audio original del episodio. El programa de la familia amarilla, que ya completa 745 capítulos con su temporada número 34, supo acompañar a toda una generación con su irónico material y su crítica a la vida norteamericana, la religión, la política y la migración, entre otras temáticas.

Tan así, que en ocasiones los internautas, a través de las redes sociales, han tildado las ocurrencias tanto de los protagonistas como de los demás personajes, de visionarios, con la reconocida frase “Los Simpson lo volvieron hacer” comparando situaciones retratadas en la serie con eventos de la vida real.

Los usuarios de las redes sociales suelen comparar sucesos que ocurren en Los Simpson con episodios de la vida real Twitter

No hay duda de que el programa dirigido por el productor norteamericano, Matt Groening, ha adquirido millones de adeptos a lo largo de los años. Es más, hay quienes se toman la tarea de indagar las ocurrencias más ocultas dentro de sus capítulos.

Los fans de Los Simpson suelen relacionar cosas que pasan en los episodios con la vida real

Tal es el caso de Andrew Ewzzy Rayburn, un editor multimedia, que a través de un programa de audio reveló una broma escondida que se da entre Marge y Homero, la cual no se había podido captar hasta hoy por un pitido emitido durante la charla.

La escena entre Marge y Homero que esconde una broma desvelada 31 años después Twitter

La escena hace parte del episodio “The Otto Show”, donde Homero trata de convencer a su esposa de llevar a Bart a su primer concierto de rock: “Marge, yo fui a miles de conciertos de heavy metal y no me pasó nada”, dice Homero. Sin embargo, este no escucha la respuesta que le da su mujer a causa de la tinnitus, una molestia auditiva que ocasiona la perdida de la escucha momentánea a raíz de un silbido constante. Por ello, ni Homero, ni los espectadores logran entender lo que Marge le dice de fondo.

Un usuario descifró una broma oculta que Los Simpson en un episodio de hace 31 años

Solo 31 años después de su emisión, Rayburn logra resolver el misterio del audio original que se encontraba escondido bajo un pitido en la escena. A través de su cuenta de Twitter, el editor visual compartió las líneas que Marge le había dicho a su marido antes de que este llevara a su hijo al evento de rock. “De acuerdo, pero asegurate de que no se quede con la actitud de la banda hacia las mujeres, el licor, la religión y a política. En realidad, con nada”, dice el icónico personaje durante el capítulo.

LA NACION