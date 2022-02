Desilusión en los espectadores: la serie que Netflix canceló después de dos temporadas

Las plataformas de streaming cambiaron la forma de consumir producciones audiovisuales en todo el mundo. Las series comenzaron a ser el contenido más consumido, lo que generó una gran competencia entre las ficciones para tener el mayor número de audiencia. Por este motivo algunas de ellas tuvieron abruptos finales, lo que genera un gran malestar entre los seguidores. Esto es lo que sucedió recientemente con una nueva decisión de Netflix al anunciar la cancelación de Otra Vida.

La serie protagonizada por Katee Sackhoff narra la historia de Niko Breckenridge, una astronauta que tiene una complicada misión: conocer el origen de un artefacto alienígena. Se lleva a cabo una investigación que no tiene el resultado esperado ya que deja en evidencia un gran peligro para la humanidad. A partir de este conocimiento, el objetivo de la mujer cambia y debe hacer todo lo posible para cumplir un propósito.

Otra vida trailer

Hasta el momento, esta serie de ciencia ficción tuvo dos temporadas y el final de la segunda parte permitió especular que sería posible una continuación de la historia. Sin embargo, desde la plataforma productora le indicaron a los directivos que estuvieron a cargo del proyecto que eso no sucedería.

La serie termina con su segunda temporada (Foto captura)

A tan solo cuatro meses del estreno de la segunda temporada, fue la actriz protagonista quien mediante su cuenta de Twitter confirmó que la historia no continuará: “Me gustaría agradecer a todas las personas solteras que vieron y apoyaron Another Life en Netflix. A nuestro equipo y elenco: gracias por trabajar siempre tan duro y estar preparados”.

En esa misma línea, finalizó su descargo mostrándose en contra de la decisión de la plataforma: “Ojalá pudiéramos hacer más temporadas, pero lamentablemente no está en las cartas. Nos vemos en la próxima aventura. Amo a Niko”.

(Foto Twitter @kateessackhoff)

Tras estas palabras, los seguidores de la serie no dudaron en dar a conocer su malestar por la noticia. “Netflix está dejando claro que ha cambiado de enfoque, ahora más en los adolescentes”; “Maldición, realmente disfruté la temporada más reciente. Esperaba que pudiéramos tener otra temporada”; “Me encantó este espectáculo. Desafortunadamente Netflix no parece muy comprometido a mantener sus programas originales en funcionamiento. No invertiré en otro”; “Las constantes cancelaciones de Netflix de tantos programas geniales es la razón por la que los veo cada vez menos”, fueron algunas de las críticas recibidas.

A pesar de este malestar, Otra Vida se sumó a la larga lista de cancelaciones por parte de Netflix. Durante el 2021, esta misma decisión se tomó con producciones como Cowboy Bebop, Special #BlackAF, Grand Army, Jupiter’s Legacy, The Irregulars, The Last Kingdom, La marquesa, Country Comfort. Mr. Iglesias y Maldita, entre otras.