Este miércoles, se dio a conocer un episodio violento que tuvo como protagonista de la escena a Alfredo Casero en el Aeropuerto de Ezeiza. A causa de un enfrentamiento con un seguidor suyo, el actor tuvo una inesperada reacción, por lo que fue demorado por el equipo de seguridad correspondiente. Si bien el hecho no pasó a mayores, causó el desconcierto de los fans del humorista y de las personas presentes en la terminal aérea.

Pepe Ochoa relató cómo fue el día de furia de Alfredo Casero en el Aeropuerto de Ezeiza

Pepe Ochoa compartió desde las redes del Ejército de LAM un video en el que prestó detalles sobre el confuso episodio. “Hoy en Ezeiza, un fanático se le acercó a Alfredo casero para pedirle una foto y él directamente le pegó un cabezazo”, comenzó el periodista con su relato.

Luego de ello enseñó la escena en la que se vio al hombre que quiso tomarse una foto con Casero junto al personal policial. “Acá estamos observando a la persona que le pidió un abrazo a Alfredo en el Mc Donald’s y, en cambio, recibió un cabezazo. Casero fue demorado por la Policía Aeroportuaria para pedirle su testimonio”, añadió Ochoa.

Además, mostró una postal del humorista con el personal de seguridad y añadió: “Esto no terminó ahí porque mucha gente alrededor de ese Mc Donald’s, se acercó a la policía para contar que lo que estaba diciendo Casero era mentira y que la versión real era la que contaba el fanático”.

Esta no es la primera vez que Alfredo Casero estalla de furia, uno de los últimos acontecimientos que causó una gran repercusión mediática sucedió en mayo, cuando visitó el programa de Luis Majul en LN+. En esa oportunidad respondió enojado ante una consulta del periodista, golpeó con fuerza el escritorio del estudio de TV, increpó al conductor y se retiró a los gritos: “No me tomés por pelotudo”.

Esa actitud tuvo lugar luego del discurso de Cristina Fernández de Kirchner después de que fuera reconocida con el título honoris causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral. “Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, afirmó en un momento en crítica al Gobierno.

Tras una repentina discusión con Majul, el humorista se retiró del estudio. En tanto, días más tarde, se refirió a lo que sucedió en su obra de teatro. “Ya es imposible confiar en nada ni en nadie, donde hay que tener una doble y triple lectura y donde lo único que hay es sentenciar que durante muchísimo tiempo en los medios de este país lo único que hicieron fue manejar la cabeza de la gente”, dijo en el comienzo de Esta noche es mía.

Alfredo Casero estalló de furia en LN+ y abandonó el estudio a los gritos

“Mañana me van a salir a pegar y me chupa un hu***, porque lo único que quiero es que algo cambie, que alguna cosa cambie, porque de lo único que me doy cuenta es que nos han caga*** de todas las maneras todo el mundo”, expresó y enseguida habló puntualmente de su cruce con Majul. “Es imposible que nosotros vivamos con el peso de no decírselo. Me hace burla, yo me gasto en ir hasta ahí, me gasto 25 litros de nafta para ir a su p... programa para que cuando me pregunta algo y le respondo y me trata así”, comentó.

En cuanto al suceso que lo tuvo como principal actor de los disturbios en el Aeropuerto de Ezeiza este miércoles, de momento, Alfredo Casero no emitió declaración alguna. De esta manera, quedó expuesto ante el ojo público y una vez más pasó al ojo de la tormenta por una de sus reacciones sorpresivas.