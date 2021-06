Día del Padre: las emotivas fotos con las que China Suárez saludó a Benjamín Vicuña

La China Suárez se encuentra de viaje en Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos. Desde allí, en el Día del Padre no quiso dejar de saludar a Benjamín Vicuña, papá de los dos menores, Magnolia y Amancio; ni tampoco a su padre Guillermo, quien murió en 2012.

“Feliz día, amor mío. Te amamos”, escribió la actriz en sus historias de Instagram junto a cuatro fotos. Tres en las que se lo ve a Benjamín alzando a upa a sus dos hijos menores cuando eran recién nacidos; y otra en la que Magnolia, que actualmente tiene 3 años, interactuaba con Amancio, de 11 meses, en el cochecito.

Benjamín Vicuña es el padre de Magnolia y Amancio junto a la China Suárez Instagram: @sangrejaponesa

En medio de los rumores de un nuevo embarazo, la China viajó a Disney junto a su hermano Agustín y sus tres hijos Rufina, fruto de su relación anterior con Nicolás Cabré y los dos menores que tiene junto al actor chileno.

Además de Amancio y Magnolia, Benjamín es padre de Blanca, que murió en 2012, Benicio, Bautista y Beltrán, fruto de su relación anterior con Pampita Ardohain.

La China Suárez le deseó feliz Día del Padre a Benjamín Vicuña en Instagram Instagram: @sangrejaponesa

En otro posteo, que también realizó en sus historias de Instagram, Eugenia recordó a Guillermo, su papá, quien murió hace ocho años. En la red social, publicó una fotografía en la que el hombre la tiene a ella a upa cuando era bebé. Sin embargo, no escribió ninguna frase en esta postal.

La China Suárez compartió una foto junto a su padre Guillermo Suárez, quien falleció en octubre de 2012 Instagram: @sangrejaponesa

El papá de la China murió en octubre de 2012, cuando ella estaba de viaje junto a Nicolás Cabré, y decidió no adelantar su vuelta para darle el último adiós en el velatorio. ”Entendí que eso era la vida, que es una rueda y que sigue. Se me fue alguien importante, pero llegó lo más importante de mi vida, Rufina, que me ayudó un montón”, había contado la actriz en una entrevista luego de que recibiera varias críticas por esta decisión.

Rufina, Magnolia y Amancio disfrutan de uno de los show de Disney World, donde viajaron junto a su madre, la China Suárez y a su tío Agustín Instagram: @sangrejaponesa

Días atrás, la también empresaria publicó una foto en bikini y le respondió a una de las angelitas de Los ángeles de la mañana (eltrece) que había informado que estaría esperando a su cuarto hijo, desmintiendo la información. “Me cuelgo con los mensajes, perdón Pía [Shaw]. No estoy para nada embarazada. Creo que lo que dijeron por los chupetes rosa que le compro a Amancio. Le compro muchas cosas rosas con flores como su cochecito y la gente cree que es de una nena”, argumentó la actriz.

Además de disfrutar de las atracciones del parque de diversiones más famoso del mundo, la China aprovechó su viaje a Miami para vacunarse contra el Covid, se inoculó apenas llegó en el aeropuerto.

