Juana Viale sorprendió a la mesaza con una dura crítica contra Mirtha Legrand

En La Noche de Mirtha (eltrece) de este sábado, muchos se sorprendieron cuando Juana Viale criticó a quienes usan pieles de animales y puso de ejemplo a su abuela, la tradicional conductora del ciclo Mirtha Legrand.

“Yo veo a la vicepresidenta hablando en un acto con una piel en el cuello y a mi me crispa la cabeza. No puedo entender que hoy en día, siglo XXI, en la actualidad que vivimos, usen pieles”, declaró Juana. “Lo mal visto que está en el mundo entero”, agregó la periodista Carolina Losada. “Lo rechazo. Y no me importa que me digan ‘tu abuela usa pieles’. Sí, y también aborrezco eso. No tiene nada que ver que sea mi abuela o sea Cristina”, aclaró la actriz.

“Aquellos que están en una función pública, no es un problema de hipocresía, pero tienen que ser verosímiles con lo que le pasa a la sociedad. Uno no puede ponerse una distancia tan grande. Dicho sea de paso, Cristina hizo ese acto para intentar remontar el castillo de naipes, porque lo hizo con su ahijado”, declaró el diputado Jorge Negri.

“¿Quién es el ahijado?”, preguntó Juana. “Axel (Kicillof), que debe estar a esta hora en otro lado compitiendo”, le contestó Negri. “Ah, claro, está en el canal de enfrente, porque acá no quiere venir”, chicaneó la conductora en relación con la visita del gobernador de Buenos Aires al programa PH: Podemos Hablar de Telefe.

