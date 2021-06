Pampita Ardohain, emocionada, recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

Sentada en el box, con su característica sonrisa, Pampita Ardohain inquirió al enfermero que estaba por aplicarle la vacuna: “¿Tenés buena mano, no?”. Y dejando en claro que ya había existido un diálogo entre ellos que no había sido captado por la cámara, lo llamó por su nombre al realizarle un especial pedido: “¡No me hagas doler el brazo, Johnny!”.

De esta manera, comienza el registro que la conductora de Pampita Online subió a su cuenta de Instagram y que retrata el preciso momento en el que recibió la vacuna. Quien filmó aquel momento fue su marido, Roberto García Moritán. “Ya está, no dolió nada”, se la escucha decir, feliz, una vez que finalizó el pinchazo. Y allí aparece la voz del empresario, que también contento agregó: “¡Qué alegría, mi amor!”.

El clip que la modelo subió a sus historias culmina con otra exclamación: “¡Qué alegría! Sos un grande, Johny, no dolió nada. Muy bien, dándome mi vacuna, ¡estoy protegida!”.

Ardohain se encuentra transitando el octavo mes de su quinto embarazo. Este viernes, el Ministerio de Salud porteño abrió la inscripción de vacunación para las mujeres embarazadas sin comorbilidades, mayores de 18 años y que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Todas personas gestantes que tengan la voluntad de vacunarse y su médico tratante, de cabecera, su obstetra o ginecólogo le indique formalmente la prescripción de la vacuna, pueden entrar en la página y empadronarse”, explicó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, en su reporte sanitario del día de ayer.

El mismo viernes, Ardohain anunció en su reality Siendo Pampita que hoy se aplicaría la vacuna. “Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana”, adelantó. Y agregó: “Me anoté hoy, hoy salió el empadronamiento a las 8 de la mañana. Me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana”.

LA NACION