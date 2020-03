Diego Brancatelli habló de coronavirus y macrismo y lo destrozaron en las redes

El periodista aprovechó a hablar del coronavirus y le tiró un mensaje al gobierno de Macri

Diego Brancatelli se metió con uno de los temas del momento, el coronavirus, y trató de imaginar en un hilo de Twitter cómo habría enfrentado la pandemia el gobierno del expresidente Mauricio Macri .

"Hay que agradecer que nos tocó pasar el coronavirus con un gobierno nacional serio en el poder. ¿Se imaginan esto con Macri presidente? El Ministerio de Salud siendo Secretaría y millones de vacunas retenidas en la aduana", escribió.

Y continuó: "¿Se imaginan a Michetti en conferencia de Prensa sobre Corona Virus (sic)? Ehhh buenooo...ehhh...sí, corona como cuando era chica y usaba al jugar con las muñecas, esteeeee ehhhh...bueno sí, es una luz al final del túnel...es tan imperceptible el virus que va a ser difícil controlarlo", añadió.

También imaginó una conferencia de prensa imaginaria del líder de Juntos por el Cambio: "Macri, sobre coronavirus si era el presidente: 'Me acuerdo cuando Chicho Serna trajo unas Coronas al vestuario y brindamos por Boca Campeón. ¡Que jugador Chicho! Y Virus era una banda que me encantaba. Me compré sus discos'".

En Twitter, los comentarios de Brancatelli fueron celebrados por los partidarios del Frente de Todos y condenados por los opositores al Gobierno, que convirtieron en tendencia el hashtag #BrancatelliPelotudo.