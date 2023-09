escuchar

La Peña de Morfi (Telefe) es un programa de música, cocina, entrevistas y variedades. Entre estas últimas, se pueden contar el humor y la magia, dos ingredientes que se mezclaron este domingo cuando Nazareno Mottola, en su rol del payaso Totito, se propuso hacer un truco con cartas con los integrantes del ciclo. Y todo venía fantástico hasta que Diego Leuco, el conductor de La Peña, reveló la verdad detrás de la ilusión que había generado Mottola. Entonces, el cómico reaccionó con una divertida respuesta.

En el tradicional ciclo que va todos los domingos por Telefe es sabido que cuando aparece en pantalla Totito, el payaso creado por Mottola, llegó el momento de la diversión, en el que todos disfrutan. El personaje, acompañado por una música que siempre es la misma, suele hacer todo tipo de acciones disparatadas o contar chistes que no siempre son muy buenos.

Diego Leuco reveló el truco de magia que hizo Nazareno Mottola que reaccionó: "No me quemés"

Pero en la emisión de hoy, Totito llegó con una novedad. Vino con un mazo de cartas, dispuesto a hacer un truco sorprendente con los integrantes del programa. Ante la expectativa de gran parte del equipo del ciclo, el payaso le pidió a la cocinera Mirtha Carabajal que sacara una carta del mazo, y que no se la mostrara. La mujer, sin que el personaje lo viera, exhibió a cámara la baraja que le tocó: el 2 de corazones.

Entonces, Totito le pidió que metiera la carta en cualquier lugar del mazo. Después, mezcló las cartas y le solicitó a Jessica Cirio, conductora de La Peña, que le dijera un número. Cuando la modelo e influencer dijo “7″, Mottola contó seis cartas y sacó la séptima. Obviamente, cuando la mostró, se trataba del mismo 2 de corazones.

Nazareno Móttola, en el papel del payaso Totito, hizo trucos de magia con cartas en La Peña de Morfi, pero su acto no terminó como él esperaba Captura Telefe

El equipo presente y todos en el estudio festejaron la eficacia del truco de Totito. El payaso, entonces, volvió a meter el 2 de corazones en el mazo, volvió a mezclar y, de nuevo, cuando sacó una carta de entre todas las que había, sacó la misma baraja, el 2 de corazones.

Cuando el payaso hizo lo mismo por tercera vez, y nuevamente apareció el mismo 2 de corazones, la sospecha empezó a recorrer el estudio. Mientras Totito festejaba lo bien que le estaba yendo como mago, y muchos en el estudio coreaban su nombre, se escuchó la voz de la locutora del programa, Eugenia Quibel, que preguntaba: “¿Dónde compró ese mazo?”, mientras que Leuco le decía: “Totito. Totito”, con un tono de reproche.

Diego Leuco mandó al frente al payaso Totito exhibiendo su mazo de cartas, compuesto enteramente con la baraja del 2 de corazones Captura Telefe

Momentos más tarde, el conductor le solicitó al payaso su mazo de cartas. Con las barajas en la mano, el anfitrión de La Peña advirtió: “Yo estudié magia, y quiero que vean esto, por favor”. Entonces, el hijo de Alfredo Leuco abrió en forma de abanico la pila de naipes y los dio vuelta para sacar la verdad a la luz. “Son todos 2 de corazones, Totito”, le dijo, mientras las cartas idénticas se veían en pantalla.

Después de que Leuco lo mandara al frente, el payaso Totito, acorralado por el peso de la evidencia, expresó: “Si no es re difícil. Con cartas normales no me salía, así que decidí comprar todas cartas iguales”. Más adelante, el cómico se acercó hasta el conductor y le dijo su propia frase que se volvió viral: “No me quemés”.

“Es difícil la magia”, dijo Mottola sobre el final de la escena del truco de cartas y cerró con un chiste. “El otro día me comí un par de cartas”, dijo Totito. “¿Y cómo le cayó?”, preguntó Leuco. “Maso”, respondió el payaso, con lo que causó otra vez la risa de todos los presentes.