escuchar

Dos historias basadas en hechos reales alcanzaron lo más alto del ranking de Netflix a nivel mundial en el momento que se estrenaron. Se trata de Dirty John, una producción que pertenece al género del drama.

Uno de sus atractivos principales es que resulta tan intrigante que es ideal para ver en pocos días. Por ese motivo, aquellos que se agotan de mirar contenido largo y repetitivo no deben preocuparse, ya que la trama completa se extiende en 16 capítulos de 45 minutos cada uno, aproximadamente.

Si bien la miniserie se estrenó en 2018 por Bravo, uno de los canales de televisión en los Estados Unidos, desde el 2019 está disponible en Netflix para el mundo entero.

Tráiler Dirty John

De qué trata Dirty John

El relato de la primera temporada es protagonizado por una mujer, interpretada por la actriz Connie Britton, quien personifica a una exitosa y millonaria decoradora de interiores que se enamoró de un hombre a quien conoció a través de una aplicación de citas.

A pesar de que en un principio la cautivó por su personalidad, al tiempo, y gracias a la ayuda de sus dos hijas, descubrió que se trataba de un peligroso estafador serial. A partir de ese instante, las escenas dan un giro radical y la intriga toma protagonismo. “Cuando el amor pierde la inocencia y la confianza se vuelve manipulación, todo está permitido… incluso matar. Una atrapante antología basada en un crimen real”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

El hombre que inspiró la creación de la primera temporada de Dirty John

La primera parte de la miniserie se centra en la vida de John Meehan, una persona que creció en una familia atípica. Su padre, dueño de un casino en San José, California, le enseñaba a realizar estafas de seguros y otro tipo de estrategias ilegales desde que era muy chico, por lo que siempre vivió envuelto en engaños y mentiras.

“Si alguien le hacía algo a John, mi papá nos decía ‘anda allí con un palo y cuídalo’. Él le enseñaba a manipular”, expresaron sus hermanas Karen Douvillier y Donna Meehan a Christopher Goffard, el autor del libro Dirty John and Other True Stories, que salió a la venta poco antes del estreno de la producción.

John junto a su padre cuando era niño (Fotos proporcionadas por Donna Meehan Stewart al medio Los Ángeles Times)

Según consignó el medio Esquire, la primera vez que John fue arrestado por la policía fue hacia finales de los años 80, cuando lo descubrieron vendiendo drogas. A pesar de encontrarse sumido en las ilegalidades, asistió a la Escuela de Derecho de la Universidad de Dayton, lugar donde lo apodaron como “Dirty John”, a raíz de su comportamiento de criminal y por la cantidad de mujeres con las que mantenía romances fugaces.

”Básicamente, era un tipo extraño, un lobo solitario que hacía todo tipo de cosas escandalosas, y no solo con mujeres. No podía confiar en ese chico para nada. Estaba podrido de arriba a abajo”, explicó Kevin Horan, en diálogo con el diario citado.

La relación entre John Meehan y Tonia Sells, los protagonistas del primer caso que retrata la serie

En 1990, John Meehan conoció a Tonia Sells, una joven de 20 con quien al poco tiempo se casó y lo ayudó a sacar su licencia como anestesiólogo. Tras una década de una intensa relación, y con dos hijos en común, se separaron de manera escandalosa.

“Los problemas surgieron cuando Tonia descubrió su pasado, su adicción a los analgésicos y que se aprovechaba sus pacientes. De hecho, cuando se divorciaron, ella descubrió una caja de anestésicos quirúrgicos robados en su casa de Springboro, Ohio, y cuando llamó a la policía, Meehan comenzó a amenazarla, diciéndole que disfrutara el tiempo que le quedaba en la Tierra”, explicó una fuente del caso para el medio Los Angeles Times.

John Meehan y Tonia Sells cuando se casaron, en 1990 (Los Ángeles Times)

Tras diversas investigaciones y cargos en su contra, Meehan fue despedido del hospital. Luego de divorciarse, en 2002 se declaró culpable de robo de drogas, pero escapó a Ohio y fue encontrado por la Policía en un hotel ubicado en Michigan. Una vez que lo esposaron, trató de saltar del vehículo para huir nuevamente, aunque lo hizo sin éxito.

Con diversas causas en sus espaldas, pasó 17 meses en la cárcel hasta que recuperó la libertad, momento en el que comenzó a salir con mujeres que conocía en una plataforma de citas llamada Match.

La historia que tuvo con Debra Newell, la protagonista de la primera temporada de Dirty John

En el 2014, por medio de la misma app, Debra Newell, de 59 años en aquel entonces, y John, de 55 años, se conocieron en un restaurante en California por primera vez y desde el primer minuto ella le dio detalles de toda su vida, también envuelta en eventos traumáticos. El principal, sobre el cual la serie hace hincapié, tuvo lugar en 1984, cuando su cuñado, Billy Vickers, asesinó a su hermana Cindi y la madre de ambas lo defendió en el juicio, acción que lo benefició y por la cual solo estuvo dos años en la cárcel. Tras el suceso que causó revuelo en toda la familia, Debra se hizo responsable de su sobrino Shad, de tan solo 11 años.

A lo largo del tiempo se casó con cuatro hombres distintos, con quienes tuvo cuatro hijos. Jacqueline y Terra, las más jóvenes, son las que forman parte de la historia replicada en Dirty John. Mientras disfrutaban de diversos encuentros, John le afirmaba que estuvo en la guerra en Irak, que trabajó en Médicos Sin Fronteras y otra serie de engaños que cautivaron por completo a Debra. A las semanas, le dijo que quería casarse con ella y en el lapso de dos meses dieron el “Sí, quiero”. En una celebración secreta que ambos hicieron en Las Vegas, festejaron la unión y rápidamente se mudaron a una mansión en Newport Beach.

Desde un principio, las hijas de Debra estuvieron en contra de la relación, ya que por su propia cuenta descubrieron que él había estado en la cárcel anteriormente. Sin embargo, lo que no sabían, es que estafaba y acosaba a un sinfín de mujeres.

A pesar de que la mujer descreía todas estas acusaciones, gracias a una investigadora privada que contrataron las adolescentes se percató de que, el hombre tan “especial para ella”, era un verdadero peligro. En la pieza audiovisual muestran el crecimiento de los personajes y cómo cambian sus comportamientos a medida que encuentran más información que las ubica bajo un gran peligro.

Los protagonistas de la primera temporada de Dirty John ElComercio(Perú) ElComercio(Perú)

En marzo de 2016, Newell dejó a John, se escondió de él y a partir de allí no paró de acosarla. Desde quemarle su vehículo, hasta enviar imágenes privadas de ella a su sobrino, nunca se tranquilizó y la policía tampoco lo ubicaba. ”¿Qué fue real y qué no? Yo trataba de pensar cómo este hombre podía fingir hasta este punto. ¿Me amabas o todo era un juego? Me di cuenta que era su nueva víctima”, reveló Debra a NBC News en una entrevista que ofreció en 2020.

El final de John Meehan (Atención-Spoiler de la primera temporada)

Además de estar al tanto de lo que hacía Debra, John, en simultáneo, perseguía a Jacquelyn y también a Terra, quien tomó cartas en el asunto. En una ocasión, la intentó secuestrar y quiso esconderla en el baúl de su auto. Sin embargo, ella se defendió y lo mordió para que la suelte.

Según comentó al medio Today, en un momento el cuchillo que él escondía se cayó al suelo y lo apuñaló. Días después, Meehan murió en un hospital local por las heridas y la joven no fue juzgada por lo que realizó, ya que se comprobó que lo hizo por defensa propia.

John Meehan, el hombre que inspiró la pieza Dirty John ElComercio(Perú) ElComercio(Perú)

La segunda temporada: inspirada en otro caso real

Si bien la primera temporada causó sorpresa y se convirtió un éxito en la plataforma, la segunda también se llevó un sinfín de críticas positivas. Con otros personajes, mostraron la historia basada en un crimen perpetrado por Betty Broderick, interpretada por Amanda Peet, quien personifica a una ama de casa que cumple con las reglas de su marido (Christian Slater), el cual lleva una vida exitosa como abogado. La trama da un giro radical cuando la deja por una joven llamada Linda, lo que genera la furia de su exmujer y el posterior desenlace que, indudablemente, atrapa de inicio a fin a todos los espectadores.

“La primera temporada de Dirty John fue una historia de amor retorcido y de control a la fuerza, y estos dos elementos también están presentes y son parte esencial de la historia de Betty Broderick, de quien quise escribir desde que me hice guionista”, reveló la creadora de la serie del género true crime, Alexandra Cunningham, al medio FDS.

Amanda Peet protagoniza la segunda temporada de Dirty John Netflix

El reparto de producción también está conformado por Juno Temple, Julia Garner, Jean Smart, Keiko Agena, Jake Abel, Vanessa Martínez, Kevin Zegers, Joe Tippett, Sprague Grayden, David Barrera, Lindsey Kraft, entre otros más.

Desde que apareció en la pantalla de los suscriptores de la plataforma, Dirty John se posicionó como uno de los platos fuertes. La trama que apuesta por una historia envuelta en misterios, intrigas e ilegalidades obtuvo cientos de críticas positivas por parte de periodistas especializados en cine.

“Magnífica. Si buena es la primera, la segunda muestra un divorcio hostil de una forma majestuosa. Puede parecer lenta pero todo son detalles para comprender mejor las vidas de los personajes. La vida en sí misma”, expresó Lorenzo Campos en el sitio Filmanitty.

“Muy buena serie, nos ayuda a pensar que ante todo tenemos que estar alertas en la gente que no conocemos y no dejarnos llevar por el amor, que para otros es manipular la situación”, escribió Marta García en el portal citado.