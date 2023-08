escuchar

Abril, de 33 años, se presentó en el escenario de Got Talent Argentina (Telefe) para realizar un truco de magia frente al jurado con ayuda de la tecnología y el resultado dejó a todos sorprendidos.

La concursante arrimó al escenario del programa de talentos y se presentó. “Bueno, yo tengo acá el celular porque a mí me gusta lo que es la magia con tecnología”, introdujo y el jurado hizo bromas sobre los distintos problemas que tuvieron con el celular -y las contraseñas- a lo largo de su carrera.

“Yo tengo un amigo, que es tenista, y nos vemos de tanto en tanto”, relató en tono de broma y agregó: “Me manda por mail la pelota con la que entrena. Simplemente tengo que descargar la pelota y ahí aparece en el celular. Obviamente, esto no es magia porque está abajo del vidrio y de la pantalla, pero magia sería poder sacar esta pelota del vidrio y de la pantalla”. En ese momento, sacó una pequeña pelota de tenis de sus manos y Emir Abdul Gani quedó boquiabierto.

El primer truco de magia de Abril en Got Talent Argentina (Telefe)

Sin embargo, ese no era su truco principal y le hizo una propuesta al jurado: “A mí me gustaría jugar ahora con los celulares de ustedes, ¿no tienen problema que me acerque?”, consultó, y su pedido incomodó a las dos mujeres. “Ay, qué difícil lo que estás pidiendo”, indicó Flor Peña, al mismo tiempo que La Joaqui señaló: “Yo no tengo problema en que te acerques, pero prefiero que sean los celulares de mis compañeros”.

Abril se acercó a la mesa de los jueces con una sonrisa. “¿Sabés borrar algunas cosas? Yo ya tuve problemas de filtración”, le señaló la actriz en tono irónico para la risa de todos. “Les voy a sacar una foto mágica”, propuso la participante y explicó: “Va a ser mezclándola con las cartas de póker (...) Les quiero sacar una foto para que quede de recuerdo, y para que sea así, tiene que ser con el celular de ustedes”. Abel Pintos, Emir Abdul, Flor Peña y La Joaqui se arrimaron para sacarse una selfie junto a la concursante y la conductora Lizy Tagliani, quien se tiró de frente a la mesa donde están los botones rojos.

El truco "tecnológico" de Abril en Got Talent Argentina (Telefe)

Después, Abril barajó el mazo y le pidió a La Joaqui que sacara una carta del mazo. Se trataba del ocho de corazones. Al mismo tiempo, mezcló las cartas otra vez: la mitad quedó cara arriba y la mitad cara abajo, para luego “perder” la carta elegida en medio del resto. A continuación, le pidió al jurado que posara para una foto, mientras La Joaqui posaba con el abanico de cartas con una mano.

“¿Se ve todo el caos? Voy a ordenar el abanico, voy a poner a todas del mismo lado, menos la elegida”, explicó y chasqueó los dedos sin hacer nada. “Está hecho, gracias”. El jurado quedó callado sin entender y la participante retomó: “Está hecho, pero en un lugar imposible, donde yo no puedo meter mano”.

Hizo un truco con el jurado de Got Talent Argentina y dejó a todos boquiabiertos: "Es muy futurista" Telefe

Por último, agarró el celular de Emir y señaló: “El chasquido fue para la foto. Adentro de tu galería, donde estaba todo mezclado, se fue ordenando adentro de la pantalla y quedaron todas dadas vueltas menos una. Voy a poner la foto que les saque”. En la fotografía se veía a La Joaqui mostrando el abanico de cartas y la única carta dada vuelta era el ocho de corazones.

La simpatía y el truco de magia que sorprendió a todo el jurado hicieron que Abril se lleve halagos por parte de los artistas y que acceda a la siguiente instancia de Got Talent Argentina.