escuchar

Tres programas fueron suficientes para que Telefe decidiera, junto a Diego Leuco, que el periodista se convierta en el conductor definitivo de La peña de morfi, el programa de música y cocina que creó Gerardo Rozín y que se convirtió en un clásico de los domingos al mediodía. Tras reemplazar a Georgina Barbarossa, las autoridades del canal y el exconductor de Telenoche quedaron muy conformes tanto con el rating que logró el envío como con la buena onda que se generó en el equipo y decidieron, con el visto bueno de la actriz y conductora, avanzar en las negociaciones para incorporarlo de manera definitiva.

La buena onda del equipo de La peña con Diego Leuco y los buenos resultados en materia de rating impulsan al canal a incorporar al periodista de manera definitiva ADRIAN DIAZ BERNINI

Según pudo Saber LA NACIÓN, Barbarossa -quien se hizo cargo de La peña... luego de que se diera a conocer una denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón y, a su vez, tuvo que ser también reemplazada el último mes por una operación de rodilla- siempre supo que su paso por el ciclo era temporal. Es más, cuando le comentaron la idea de que Leuco quede de forma definitiva, no solo aprobó la idea -algo que para el conductor de Luzu TV era importante- sino que, además, quedó encantada con la noticia.

Georgina ya había confesado su preferencia por Leuco incluso antes de que le ofrecieran la conducción definitiva. Cuando se dio a conocer la noticia del reemplazo, compartió su opinión al respecto: “Diego es un amor, me encanta”. Consultada sobre su regreso al show dominical, la conductora de A la Barbarossa también dio su visto bueno aquel entonces. “ Yo voy a volver, pero si él se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, rebuena onda ”, expresó.

Jésica Cirio encontró a su partenaire definitivo ADRIAN DIAZ BERNINI

Hace tiempo que el canal está buscando un conductor definitivo para La peña de morfi. Luego de una larga danza de nombres -en la que sonaron desde Soledad Pastorutti hasta Abel Pintos-, la figura de Leuco cumplió con todos los requisitos necesarios: el periodista tuvo el timing que el programa requiere, el rating fue muy bueno y se sumó al equipo con buena energía y naturalidad. Si bien todavía no firmaron el contrato, es cuestión de días que la propuesta se torne oficial y este domingo será el primer programa de Leuco como conductor oficial del ciclo dominical.

Un programa de entretenimientos, el sueño cumplido

Debutó en La Peña de Morfi: Diego Leuco reveló la advertencia que le hizo la producción antes de comenzar el programa

Desde que se bajó de Telenoche a principios de este año y con un pasado en el periodismo gráfico, Leuco decidió perseguir el sueño de ingresar al mundo de los programas de entretenimientos. Y si bien poco antes de debutar en La peña... aseguró que no estaba dispuesto a volver a la televisión -hoy integra el equipo de Antes que nadie, por Luzu, y conduce en Mitre Diego a la tarde-, cuando apareció la chance de ser el conductor invitado del ciclo de Telefe no lo dudó ni un segundo.

Fue Karina Iavícoli, en Intrusos en el espectáculo (América TV), quien contó la primicia del reemplazo de Georgina. “Algo que habíamos charlado al aire y fuera del aire finalmente se confirmó: nuestro querido amigo Diego Leuco va a ser el conductor, junto a Jesica Cirio por supuesto, de La peña de morfi. Arranca este domingo”, confirmó a fines de agosto. Luego, explicó que el canal hace tiempo que quería contar con la figura del periodista en su pantalla. “ Telefe ya hace rato que lo quería tener entre sus filas y por una cosa u otra no coincidían los proyectos. Finalmente, llegaron a un acuerdo ”, agregó.

Diego Leuco dejó Telenoche para dedicarse al entretenimiento. En la foto, en Luzu TV archivo

La vuelta de Leuco a la televisión abierta se dio luego de que el conductor le confiara a Mariana Fabianni, cuando pasó como entrevistado por su ciclo DDM, que no tenía intenciones de regresar a la televisión diaria. “Pensé que iba a extrañar un poco más, pero no. Y a la tele todos los días, ni loco. Venir, la rutina, el estudio, el bendito monitor con el rating…”, le contó entre risas a su excompañera.

Tiempo después, en diálogo con LA NACIÓN, el hijo de Alfredo Leuco reveló que tenía buena onda con Rozín, que no pensó en la polémica que se generó con la denuncia a Jey Mammón y explicó por qué decidió aceptar el desafío de La peña...: “Es un hermosísimo programa y ya es una marca propia, y me parece que cuando los ciclos son tan grandes trascienden a los conductores. Es un programa que está metido en el corazón de la gente”, confió.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION