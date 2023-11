escuchar

Desde que se supo que Luciano Castro sería uno de los “permitidos” en la pareja de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, se desató un escándalo que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Fue Ángel de Brito quien este miércoles en el Bailando 2023 (América) sacó el tema a relucir ante la presencia de Flor Vigna... y no se calló nada.

“Me dijo que antes de la pandemia Lourdes ya lo estaba tiroteando. Me dijeron que tuvo muchos affaires, que estuvo con mucha gente. Me contó muchas de las personas con las que habría estado”, lanzó Vigna. Tras los polémicos dichos, Sánchez habló este jueves en Intrusos en el espectáculo (América), donde hizo su descargo y rompió en llanto.

Ante la pregunta de Florencia de la V sobre cuál fue su reacción al escuchar a la actriz, expresó: “Sinceramente no lo podía creer. En caliente se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero por suerte tenía gente con la que estaba hablando, porque todos se empezaron a hacer eco del tema y me empezaron a escribir”.

Flor Vigna realizó una fuerte acusación contra Lourdes Sánchez Prensa América

En ese sentido, señaló qué fue lo que más le molestó. “La parte que más me duele a mí es que mi nene tiene siete años y no quiero que lo jodan en el colegio; los nenes son muy crueles. Si yo me tengo que guiar por las cosas que se dicen de uno y otro y vengo y lo expongo en la televisión, no hay uno que se salve”, mencionó.

Al escucharla, la conductora del ciclo le dijo que la veía afectada, no como con otros temas. Con la voz entrecortada, Lourdes le respondió: “Sí, es la primera vez que vivo una situación así tan fuerte y tan íntima y de mentira, porque es una mentira total. Habla más de ella que de mí indudablemente”.

Por su parte, Marcela Tauro le consultó sobre cuáles son los motivos que podrían haberla llevado a decir lo que dijo. “Nos sorprende porque yo no sé si ella quiere vender un papel que no es y eso de que todo el tiempo dice: ‘Yo soy buena, yo soy buena vibra’. Y esas cosas no hay que decirlas, esas cosas caen por sí solas. Acá nos conocemos todos y sabemos cómo somos. Yo creo que pisó el palito y quizás esta es la auténtica Flor Vigna”, le contestó.

Lourdes aprovechó el momento para aclarar que todo comenzó tiempo atrás cuando Marcelo Tinelli “la presionó en juego” para decirle quién era su “permitido” de Argentina y Luciano Castro fue el primero que se le ocurrió y desmintió las versiones que dicen que ella se comunicó con él más de una vez. “Nunca le mandé mensaje ni le mandaría. Si tengo ganas de joder con un chabón lo haría, pero estando separada de mi marido”, sostuvo.

Mientras la participante del certamen contaba que al Chato no le gustó nada la actitud de Vigna, Flor resaltó que la veía mal y “a punto de quebrarse”, palabras que desataron sus lágrimas. “Yo vengo a pasarla bien. Puedo ser picante con cosas bol****, pero ya exponer este tipo de cosas que no son ciertas y que te estén señalando por una bol**** para mí es un montón”, concluyó.