escuchar

Juana Viale volvió este 29 de octubre a la pantalla de eltrece con su Almorzando con Juana. De ahora en adelante, estará al frente de los mediodías de los domingos con una mesaza repleta de artistas y figuras del momento. Hace unas semanas fue el regreso de su abuela, Mirtha Legrand, quien se encarga de la cena de los sábados y ya contó con la presencia de Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Al igual que en La Noche de Mirtha, la cocinera Jimena Monteverde está al frente de las exquisitas preparaciones que comen los invitados de Juana. Al iniciar el programa, la cocinera anunció cuáles eran los platos que se iban a degustar en el primer programa. “De entrada hice una tostada con pan de nuez con una stracciatella y unos tomates asados; de primer plato tenemos unos ñoquis tricolor rellenos con muzzarella y una salsa de hongos, y de postre una trilogía de frutillas [porque se incorpora este ingrediente de distintas formas en el plato]”, detalló Monteverde.

Antes de retirarse, Jimena Monteverde comentó cuál fue el pedido que hizo Juana Viale para los platos que se comen en su programa: “La conductora solamente pidió que los menús de toda la mesa sean vegetarianos. Y así será”.

Ante este comentario, Viale no pudo esconder su sorpresa y alegría sobre el cambio que se implementó en su programa, el cual se diferencia al de Mirtha Legrand. “¿En serio? No lo impuse, sino que fue una sugerencia. ¡Qué bueno que me escucharon! Alguien me escuchó. No lo puedo creer”, señaló entre risas.

Cabe recordar que Juana Viale es vegetariana desde hace varios años, por lo que siempre fue una condición que su plato no contenga carne. Sin embargo, en otras ediciones del programa los invitados tenían la opción de pedir un plato sin o con carne. Pero ahora cada personalidad que pasen por la mesa de los almuerzos del domingo comerán solo preparaciones vegetarianas.

¿Quiénes fueron los invitados del primer programa de Almorzando con Juana y quién se bajó a último momento?

En el regreso de Viale en su rol como conductora en Almorzando con Juana, se eligieron a cuatro famosos para el primer programa del ciclo: el conductor Darío Barassi, el cantante L-Gante, el actor Luciano Cáceres y la periodista Luciana Genua.

Esta última se incorporó a la lista de invitados a último momento, puesto que a último momento se bajó del programa Charlotte Caniggia. Así lo había confirmado Ángel de Brito en el LAM el jueves a la noche: “Mañana se graba el debut de Juana Viale, que sale el domingo, y el programa de Mirtha que sale el sábado. Se acaba de bajar una de las invitadas del programa de Juana, el cual se graba a las 11 de la mañana. Un programa que se viene preparando hace mucho tiempo”.

Charlotte Caniggia se bajó a último momento de la mesa de Almorzando con Juana instagram.com/chcaniggia_n

Según detalló el conductor, decidió dejar su silla vacía por el escándalo que produjeron sus dichos en la pista del Bailando por un Sueño, una de las razones por las cuales Zaira Nara decidió abandonar el streaming y hacer un descargo en sus redes. “Juanita ayer dio un montón de notas y dijo que iba Charlotte. Pero bueno, se acaba de bajar. El representante habla con la producción y dice Charlotte se acaba de bajar. No va por este escándalo. No quiere contestar sobre este tema y es obvio que si va a un programa le van a preguntar”, indicó De Brito.