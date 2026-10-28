Dieron a conocer los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que provocaron la separación de Julieta Prandi

Dos semanas después de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega mediante un comunicado en redes sociales, las versiones sobre qué motivó la ruptura a 27 días de su casamiento no tardaron en aparecer. Josefina Lynch fue señalada como supuesta tercera en discordia, pero cansada de las acusaciones en su contra, decidió aclarar qué fue lo que pasó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales y se separaron el 12 de octubre, tras seis años de novios y 27 días de casados (Foto: Instagram @jprandi)

Según contó la joven de 25 años este martes en SQP (América TV), asistió el fin de semana anterior a que se desatara el escándalo al estudio de grabación del músico bajo la recomendación de Ana Paula Dutil para grabar un cover. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible affaire con el artista no solo la obligaron a hablar públicamente, sino también a exponer los chats.

Chats entre Emanuel Ortega y Josegina Lynch (Foto: Captura TV)

El intercambio de mensajes comenzó el pasado 5 de octubre, cuando Josefina escribió por primera vez: “Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula, te molesto por lo siguiente. Quisiera grabar un cover de la canción ‘Bang Bang’ de Nancy Sinatra”. En ese mismo texto, la modelo le explicó que tenía una versión casera y consultó la posibilidad de trabajar juntos, por lo que Ortega le respondió: “Te cuento, estoy viajando este próximo lunes, por eso te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostrás lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”.

El intercambio de mensajes comenzó el pasado 5 de octubre, cuando Josefina escribió por primera vez (Foto: Captura TV)

Según contó Yanina Latorre, luego de coordinar la cita para el viernes a las 18:00 horas, Prandi le revisó el celular a su pareja y descubrió el chat. Al ver que su esposo omitió mencionarle la reunión de trabajo y tras notar que Lynch había publicado una historia de Instagram desde el estudio, Prandi le dijo “que no lo quería ver más” y que “era un mentiroso”, al mismo tiempo que le advirtió que “no volviera a la casa porque no iba a entrar más”.

A pesar de la crisis de la pareja, la actividad musical continuó durante el fin de semana. En la previa, Ortega le ofreció: “Viene Seba Fernández, un músico amigo que creo nos puede ayudar a hacer la versión... Si tenés ganas y tiempo, venite, dale”. La joven le consultó si podía ir acompañada por su hermana: “¿Podré ir con ella, pero a modo acompañante?”. A lo que Emanuel contestó: “Sí, dale, no hay problema”. Tras las sesiones, la joven le agradeció con un “Ema, ¿cómo estás? Estamos re agradecidas por hoy”, mientras que el músico elogió el trabajo diciendo: “Quedaron buenos los coros, me encanta. Cuando necesites, estoy; me re gusta”.

Según contó Yanina Latorre, Julieta Prandi le revisó el celular a su pareja y descubrió el chat (Foto: Captura TV)

El quiebre del escándalo llegó el miércoles posterior, cuando Lynch advirtió la repercusión de los rumores y le escribió alarmada: “Ema, buen día. ¿Cómo estás? No sé si estás al tanto de que me están levantando en todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo”. Ortega le respondió e intentó llevar tranquilidad: “Hola, Josefina. Estoy al tanto de lo que me contás. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo... En cuanto a salir a aclarar algo, más que la verdad no hay mucho por aclarar. Lo que sí te pido, si lo vas a hacer, antes contámelo, por favor”.

El descargo de Josefina Lynch tras los señalamientos como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Captura Instagram/@josefinalynch_)

Finalmente, la modelo le propuso coordinar el descargo público: “Me gustaría desmentir lo que se está diciendo y si vos querrías que diga algo en particular para darte una mano en esta situación como vos me diste una a mí…”, tras lo cual mantuvieron una llamada telefónica y ella le envió el borrador final antes de difundirlo.