India Ortega habló del difícil momento que atraviesa su mamá, Ana Paula Dutil: “Le gritan cosas en la calle”

El comunicado que publicó Julieta Prandi el 12 de octubre para anunciar su separación de Emanuel Ortega no tardó en despertar todo tipo de conjeturas sobre cuál fue la razón por la que el matrimonio llegó a su fin tan solo 27 días después de consumarse. Algunas de las versiones señalaban a Ana Paula Dutil, expareja del músico, quien fue acusada de presentarle en el último tiempo a dos mujeres.

India Ortega defendió a su madre de las acusaciones Santiago Sedlacek

En ese sentido es que India Ortega, hija de Emanuel y Ana Paula, rompió el silencio y reveló cómo transitan como familia este momento bajo el escrutinio público. En diálogo con Desayuno americano (América TV) expresó: “Ya estamos todos mejor, por suerte, ya todo está mucho más tranquilo, ya está. Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde el principio, y ya está, se terminó”.

En cuanto a su padre, aseguró: “Mi papá está como puede estar, está mejor que el día uno. Es un proceso difícil, es una relación larga y el amor no se termina de un día para otro. Pero está mejor, está trabajando, se está enfocando en él”.

India Ortega habló con Desayuno americano (Foto: Captura TV)

La joven modelo también fue consultada por las versiones que vincularon a su madre como una de las culpables de las supuestas infidelidades del artista hacia la conductora. “La voy a defender: Mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”, sostuvo.

A su vez, dijo que tanto su madre como su padre “no tienen intención de volver”. “Nadie quiere que vuelvan, yo les pedí a mis papás de rodillas una vez que se separen porque ya está. Nos dábamos cuenta de que estaban por nosotros y no por el amor que se tenían ellos”, agregó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales y se separaron tras seis años de relación (Foto: Instagram @jprandi)

“Me pareció muy feo que mi mamá tenga que cerrar las redes sociales por todo lo que se estaba diciendo; le gritaban cosas en la calle... Por eso digo basta porque mi mamá no tiene nada que ver”, dijo un tanto enojada.

Y cerró: “Sé que mi mamá no hizo nada ni tiene interés de volver con mi papá ni de meterse ni mucho menos. No me parece raro que una madre ayude al papá de sus hijos a darle más laburo, visibilidad, todo eso”.