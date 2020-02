Dignity. Calu Rivero y su curioso ritual para empezar el día

Aficionada a los bailes experimentales, la modelo y actriz mostró su rutina al despertar Crédito: Instagram lacalurivero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 13:16

Calu Rivero está instalada en Nueva York hace tiempo, pero se la pasa viajando por el mundo. No tendrá una rutina de trabajo tradicional pero hay algo que no deja de hacer, no importa en dónde esté: una curiosa rutina matinal que, al parecer, ejecuta todos los amaneceres de su vida para conectar con su poder interior.

Dignity, el nuevo nombre con el que se autobautizó hace unos meses, publicó esta mañana un video en su cuenta de Instagram donde muestra parte de sus costumbres matinales. Con los rayos del sol entrando por la ventana de la habitación de algún lugar de París, Calu baila realizando movimientos sensuales y espontáneos.

Vestida con un corpiño de satén, una pollera negra y panty medias, la actriz se mueve al ritmo de la música en una coreografía que pareciera instintiva. Dignity acompañó el video del ritual con un mensaje en el que cuenta que esa es su rutina al despertar: "Una conversación con mi cuerpo. Explorando mi poder. Conectando con el placer de fluir".

Gaga Dance

La modelo y actriz practica Gaga, una pedagogía del movimiento en la que los estudiantes improvisan basándose en sus sentimientos y un imaginario dictado por quien da la clase. Esto hace que los gestos se corran tanto de la danza clásica e inclusive de la contemporánea, con movimientos que salen de lo más profundo.