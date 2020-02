Celebrar el amor propio: el San Valentín de Calu Rivero

La actriz, rebautizada por sí misma como Dignity, hizo un posteo de San Valentín reivindicando el amor propio como el motor de una buena vida. Crédito: Instagram Calu Rivero

14 de febrero de 2020 • 16:31

Instalada en Nueva York para no perderse la Semana de la Moda, Calu Rivero festejó San Valentín con un mensaje sobre el autoamor. En el posteo que realizó hoy desde su cuenta de Instagram, la actriz quiso dar una vuelta de tuerca sobre el concepto del amor que hoy se celebra en casi todo el mundo: "El amor propio es lo más maravilloso que podemos darnos, valiosa inversión, solo el amor propio sanará al planeta tierra, porque todo está conectado".

La actriz fue vinculada a una secta durante sus vacaciones en Punta del Este. Hoy se encuentra en Nueva York para disfrutar de la semana de la moda. Crédito: Instagram Calu Rivero

La reflexión de Calu hace referencia a la necesidad de amarse a uno mismo primero para poder establecer mejores relaciones con el entorno después: "Si no te querés a vos mismo, ¿cómo vas a ser capaz de querer a los animales? Si no respetas tus deseos, ¿cómo vas a respetar a la madre tierra? Si no le decís cosas amables a tu persona y solo hay exigencias y comparación, ¿cómo vas a tratar bien a tus vecinos, hermanos, desconocidos?".

Rebautizada a fines de 2019 como Dignity, hacia el final de su mensaje hace referencia a su nuevo nombre: "Cambiemos la conversación cultural, porque honestidad es poder y vulnerabilidad es belleza. La necesidad de transformarnos en algo que sea honesto, duradero y estable llegó para quedarse con Dignidad!!! Besos besos besos y abrazos a todes los que me lean hoy".