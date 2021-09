Doctor Milagro musicalizó una emotiva escena con un tema argentino y fue furor

La serie turca Doctor Milagro (Telefé) conquistó el corazón de los argentinos. En consecuencia, mantiene elevados números de rating y sus seguidores expresan una gran admiración por su protagonista, Taner Ölmez, quien se pone en la piel de Ali Vefa, un cirujano con Síndrome de Savant. Como para que el cariño del público local continúe creciendo, en el capitulo del lunes sonó en una escena un tema de Carlos Gardel.

En la secuencia previa, los personajes principales se encontraban en una fiesta donde se vivió una tensa situación por un discurso de Vuslat Kozoglu (Zerrin Tekindor) con tono de amenazas e indirectas para el personal del hospital. Acto seguido, comenzó a sonar una versión del histórico tango “Por una cabeza”.

En Doctor Milagro sonó un tango argentino

La clásica pieza compuesta por la dupla de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera se escuchó de fondo durante algunos segundos hasta que la escena finalizó abruptamente debido a que Nazli se escapó de Ali Vefa, quien quedó sorprendido por su decisión. La reacción en las redes por este “guiño” al público argentino fue muy celebrada.

En redes se hicieron eco del tango que sonó en la novela (Foto: Captura Twitter)

Si bien la serie basada en The Good Doctor ya llega a su fin, todavía quedan varios capítulos más. De hecho, se calcula que su temporada en Argentina culminará recién en noviembre.

Taner Ölmez y su curiosidad por conocer la Argentina

Durante una entrevista exclusiva en Cortá por Lozano (Telefe), el protagonista de la novela dio algunos detalles sobre la ficción y también sobre su vida, pero antes se pudo evitar ruborizarse cuando la conductora le dijo que “es muy lindo”.

El actor aseguró estar al tanto de su popularidad en nuestro país. “Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”, relató.

Doctor Milagro, la novela turca, se emitirá en la Argentina hasta noviembre

Taner contó además que una de las escenas más conmovedoras fue la de la muerte de Adil: “Fue súper difícil, lloré mucho cuando la leí y luego cuando la interpreté fue todavía más difícil. Fue muy especial porque cuando empecé a actuarlo me di cuenta de sus muchas dificultades y la mayor era la de no poder equivocarme para no romperle el corazón a ninguna persona”.

Frente a este desafío actoral, sostuvo: “Interpretarlo fue un proceso muy doloroso y muy satisfactorio. Trabajé durante tres meses todos los días antes de empezar a grabar y durante el proceso no dejé de conectarme con ese personaje”. Por último, habló de sus deseos de visitar nuestro país: “Me da curiosidad, quiero ir a la Argentina y probar su carne”.