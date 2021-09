El incómodo pedido de Vicky Xipolitakis a “Ali” de Doctor Milagro que él se negó a cumplir

Durante una entrevista vía streaming con Taner Ölmez, protagonista de Doctor Milagro (Telefe), el actor comentaba su pasión por la música a propósito de su banda. Entonces, Vicky Xipolitakis le propuso que cante una canción, pero quien interpreta al médico Ali Vefa en la serie turca optó por no contestar, se produjo un silencio y luego expresó con claridad su negativa.

“Yo quiero que la música esté en la vida siempre, así que sigo con la música y estoy feliz”, expresó Ölmez en Cortá por Lozano (Telefe) cuando se refería a su grupo. De inmediato, la conductora Verónica Lozano le preguntó qué le gusta escuchar. “Todo lo que tenga sentimiento”, respondió el actor.

“¿Nos podés cantar un poquito? Así me termino enamorando”, intercedió Vicky Xipolitakis. Luego se produjo un incomodo silencio que interrumpió la conductora con un “si no quiere, no”. Y el gesto del artista terminó de confirmar las sospechas de que no deseaba cumplir con el pedido de una de las panelistas del ciclo.

Vicky Xipolitakis incomodó al actor de “Doctor Milagro” con un pedido que no le cumplió

Con todo, la entrevista se extendió mucho más allá del particular momento que se produjo con el pedido de la vedette. De hecho, Taner Ölmez se explayó respecto del éxito de la serie basada en la surcoreana Good Doctor. En ese contexto, se detuvo en el fanatismo que se suscitó en Argentina desde que se comenzó a emitir el 12 de abril de 2021.

“Estoy encantado de conocerlos. Sé por las redes sociales que nos miran mucho. Me llegan todas las noticias del fanatismo de Doctor Milagro en Argentina”, expresó el actor. E incluso agregó que le gustaría visitar el país: “Me da mucho curiosidad, quiero ir”.

Asimismo, Ölmez contó: “Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”.

Luego, el actor turco reveló que debido a que interpreta a un joven médico con trastornos del espectro autista muchas personas se le acercaron para decirle que tienen a alguien cercano que sufre de autismo.

“Ese tipo de cosas pasaron todo el tiempo, desde el primer día. La novela salió al aire un jueves y al día siguiente estaba yendo a grabar cuando me paró un hombre que venía corriendo y me dijo que tenía una hija autista y que no podía creer que tratáramos el tema en televisión. Por eso no me voy a olvidar nunca de Dr. Milagro. Esta novela tiene algo muy especial y es un plus, porque creo que le hace bien a mucha gente que se sintió tocada y eso ya es mucho. Yo vivo para esto”, aseguró.