Doctor Strange y el multiverso de la locura: el significado de las dos escenas post créditos de la película

La esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está disponible en los cines del mundo, por lo que las reacciones y teorías alrededor de lo mostrado al final de la historia no se hacen esperar. Vayamos al punto y centrémonos en la ya comentada escena post créditos de la película.

Empezamos diciendo que no solo es una escena sino dos. Alerta spoiler: a partir de aquí se revelan datos sobre el film.

La primera escena

La primera escena post créditos transcurre a mitad, valga la redundancia, de los créditos. Vemos a Steve Stranger saliendo de su casa vestido como una persona cualquiera. Mientras camina con total tranquilidad por la calle, una mujer vestida con un traje lila, interpretada por Charlize Theron, lo aborda para decirle que causó “una incursión”, por lo que debe ayudarla a resolver ese problema. Mientras lo habla, abre un portal donde le muestra el desastre que está ocurriendo en la Dimensión Oscura.

“Provocaste una incursión y tenés que arreglarlo. ¿O tenés miedo?”, le pregunta a Strange. El personaje lo toma como un reto, saca su capa y le responde que claro que no, mientras deja salir su tercer ojo de la frente.

Doctor Strange generó buenas repercusiones entre los fanáticos Courtesy of Marvel Studios - Disney +

¿Quién es este nuevo personaje?

Esta mujer de violeta, se llama Clea, y es hija del Príncipe Orini (hijo de Olnar, el ex gobernante de la Dimensión Oscura) y de Umar (hermana del Terrible Dormammu). Orini fue el discípulo más cercano y leal de Dormammu.

Por tanto, el personaje interpretado por Theron es sobrina del villano Dormammu, a quien vimos en la película de 2016 Doctor Strange. Quienes vieron esta cinta, recordarán que el protagonista de la historia lo dejó atrapado en un constante déjà vu.

Clea es, además, Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura, la misma que era gobernada por Dormammu. Recordemos que en este espacio, el tiempo no existe de la misma manera que lo hace dentro del universo regular. Un dato no menor, es que la poderosa mujer fue uno de los grandes amores de Strange.

Clea y el Doctor Strange en los cómics

La segunda escena

A diferencia de la primera escena post-créditos, la segunda, no tiene nada que ver con la futura trama de Doctor Strange. Sin embargo, para los fans de Sam Raimi, esta escena sí que está llena de significado. Se trata de Bruce Campbell, el actor estadounidense al que el director de la película siempre incluye en varios de sus largometrajes. Lo hizo desde Posesión infernal (1981-1992) hasta la famosa trilogía de Spider-Man (2002-2007).

Campbell aparece en dos partes de la película. Primero, en un universo paralelo. Aquí, este vende pizzas y se porta de manera grosera con Doctor Strange, por lo que este, a modo de castigo, le hace un hechizo para que se golpee la cara por 48 horas.

En la escena post créditos, el vendedor aparece nuevamente. Se da cuenta que ya no se golpea más la cara, por lo que, mirando a la cámara, dice: “¡Se acabó!”. Después de esto, la película termina.