Dos chicas, por primera vez, compiten en la final de Batalla de los Gallos

Rosario, alias Roma, una de las finalistas

Es la competencia de rap freestyle del año y, hasta ahora, era casi exclusivamente masculina; mañana en un Luna Park con entradas agotadas, NTC y Roma mostrarán todo el poder de sus rimas

Martín Sanzano 19 de octubre de 2019

En la edición de este año de la final argentina de la Batalla de los Gallos, la competencia de rap freestyle más importante que se realiza mañana en el Luna Park con entradas agotadas, ocurrirá algo histórico: por primera vez, dos mujeres competirán de igual a igual junto a 14 varones por el cinturón de campeón nacional, y por el honor de representar al país en la final internacional que se llevará a cabo el 30 de noviembre en Madrid, España. Aunque ya hubo participantes mujeres compitiendo en esta instancia (La Joaqui, Tink), nunca antes había sucedido que el 12,5% de la lista fuera femenino. Parece poco, sí, pero significa mucho. Tanto que NTC (21 años) y Roma (17 años), dos absolutas debutantes en la competencia que le abrió las puertas a todas las demás, entrarán en los libros de historia del freestyle nacional.

¿Cómo lo lograron? De la misma manera que podría haberlo hecho cualquiera. Había que subir un video "freestyleando" a la página web de Red Bull Batalla de los Gallos y luego esperar varias semanas a que saliera la lista con los elegidos. Así lo hicieron ellas, con una expectativa moderada y con muchos nervios. Con ratos de euforia y otros de resignación. "No iba a mandar el video -confiesa NTC en diálogo con LA NACION-. Estaba bastante deprimida porque no me habían elegido en la liga femenina (Triple F, Federación de Freestyle Femenino)". Y agrega: "Si no había quedado ahí tampoco me iban a elegir esta vez... pero me insistieron tanto que mandé igual".

NTC es Josefina, una chica del barrio porteño de Versalles, justo en el límite con Liniers, que se enamoró del freestyle a los 17 años, cuando vio por primera vez una competencia. Tanto le gustó que a la semana ya estaba improvisando sus primeras rimas. Cuando terminó la escuela se anotó en la UBA para estudiar sociología, le gustaba la comunicación. Se puso de novia y quedó embarazada. Terminó dejando la carrera y también se alejó un poco del freestyle. Hasta que después de más de un año sin improvisar, se anotó en una competencia de chicas y llegó a la final. "A partir de ahí me di cuenta de que esto me movilizaba y empecé a tomármelo en serio", dice NTC, hoy mamá de Marek, de 1 año y 7 meses.

Roma es Rosario, una adolescente que, aunque suene increíble, todavía está en el penúltimo año de la secundaria. Su primo Bares (así lo llama) es el responsable de haberla metido en el mundo del freestyle. La hacía mirar videos del Quinto Escalón, una de las competencias más importantes de Buenos Aires en Parque Rivadavia, y la desafiaba a improvisar. Roma, que cuando habla arrastra la erre, empezó a competir a los 14 años, entre carpetas de matemática y geografía. Pero no tardó en hacerse un lugar de prestigio en el circuito. El año pasado, su gran desempeño en la clasificatoria de Las Vegas, la competencia de Barrancas de Belgrano, la volvió popular. Aunque todavía le cuesta asumirlo. Hoy vive en el barrio de Palermo pero nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde pasó gran parte de su vida. La aparición de NTC y Roma entre los finalistas de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, mezcladas entre nombres como Dozer o Stuart -campeón y subcampeón respectivamente de la nacional 2018- MKS o Klan, generó tantos aplausos como críticas entre los seguidores del freestyle. Mientras algunos valoran la inclusión de una cuota femenina en la autoproclamada "madre de todas las batallas", otros dudan del nivel de las chicas y hasta hablan de demagogia, de una suerte de obligación de poner mujeres en la lista para satisfacer las demandas del feminismo.

NTC y el poder de la rima femenina en el freestyle

NTC no está de acuerdo con esta última visión. "El feminismo lo único que hace es cerrar brechas y empezar a darnos un poco lugar, pero no por demagogia -remarca-. La gente no nos ve porque se nos invisibiliza un poco, pero estamos ahí. Venimos compitiendo hace tiempo y nos estamos rompiendo el lomo".

Roma sigue la misma línea que su colega. "Nos tienen acá", dice con una sonrisa mientras se apunta entre ceja y ceja en El Pesaje, el video podcast de LA NACION sobre los finalistas de la Red Bull Batalla de los Gallos. "Siento que tenemos que subir y representar que están totalmente equivocados", dice, usando uno de los verbos clave del rap.

Por su parte, NTC cree que la clave está en el entrenamiento. Le dedica al menos tres horas por día y sigue una rutina personalizada por Infranich, profesor de freestyle y jurado de la liga FMS (Freestyle Master Series). "Las pibas quedamos muy en el foco de la crítica, me estoy preparando mucho para poder estar a la altura -asegura-. Es lo que siempre soñé, desde los 17 años jodía con que iba a estar en una la Batalla de los Gallos y nadie me creía. Hoy, a las 21, me toca estar en ese lugar y quiero disfrutarlo totalmente, que no me quede nada por disfrutar. Va más allá de ganar o perder, quiero estar conforme con mi nivel. Estoy segura de que después de esto se vienen cosas buenas, apuesto a seguir creciendo. Creo que este es el principio del camino".

Para Roma, todo esto es parte de un sueño pero también era una de sus metas. Todavía le cuesta caer, de vez en cuando se olvida y alguna publicidad de Red Bull (empresa organizadora de esta competencia entre artística y deporte mental) se lo recuerda. "Estoy a donde vi a mis referentes", dice con un poder de síntesis centennial y cierra obnubilada: "Es un re flash".

Los otros finalistas

Dozer (Buenos Aires, campeón 2018)

Stuart (Santa Fe, subcampeón 2018)

Sub (Mendoza, tercer puesto 2018)

Cold (Córdoba)

Klan (Buenos Aires)

Mecha (Córdoba)

MKS (Buenos Aires)

MRN (San Juan)

Nacho (Buenos Aires)

NTC (Buenos Aires)

Peqo (Mendoza)

Roma (Buenos Aires)

Trueno (Buenos Aires)

Tuqu (Buenos Aires)

Wolf (Buenos Aires)

Zaina (Buenos Aires)