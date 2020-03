¿Dos gotas de agua? 10 casos de padres famosos que no se parecen a sus hijos

Algunas familias de famosos, aunque son unidas, asombran por su falta de parecido físico.

EL TIEMPO/GDA SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 12:48

Muchas veces los hijos no se parecen en nada a sus padres. Otras veces, sucede que los hijos lucen casi igual a la madre, pero para nada al papá o viceversa.

Cuando esto pasa con padres famosos, la situación es más llamativa y más cuando los hijos también se vuelven personajes reconocidos, pues en el 'foco' de la luz pública todo da de qué hablar.

Neymar Jr. y Davi Lucca da Silva Santos

Instagram: @neymarjr

El astro de fútbol brasileño Neymar Jr, cuyo nombre completo es Neymar da Silva Santos Júnior, es actual jugador del Paris Saint-Germain. En 2011 tuvo un hijo con Carolina Dantas, exnovia del futbolista. El niño, quien tiene 8 años en la actualidad, se llama Davi Lucca da Silva Santos.

Las primeras impresiones, cuando Neymar presentó a su hijo en redes sociales, fueron de sorpresa, pues el hijo no tiene ni un parecido a su padre.

Beyoncé y Blue Ivy

Instagram: @beyonce

Beyoncé es una famosa cantautora norteamericana con 24 premios Grammy. En 2008, se casó con el también famoso rapero Jay-Z. Juntos tiene 3 hijos: la mayor, Blue Ivy, y un par de mellizos.

Para muchos fue muy curioso que la hija mayor, quien hoy en día tiene 8 años, no haya salido con las facciones físicas de su madre, pues siempre ha sido admirada por su físico. Aun así, la niña es muy parecida al papá.

Alex Lora y Celia Lora

Instagram: @saulvarelarodriguez/@celi_lora

El músico mexicano Alex Lora, quien es líder de la famosa agrupación de rock 'El Tri', está casado desde 1980 con Chela Lora, otra integrante de esta banda.

La pareja, en 1983, tuvo una hija llamada Celia Lora. Hoy en día, esta mujer tiene 36 años. Sin embargo, muchos se sorprenden al verla y saber que es hija del rockero Lora, pues el parecido es poco. Aunque a la madre Chela sí se parece en ciertos rasgos físicos.

Michael Jackson y Paris Jackson

Instagram: @parisjackson

El rey del pop, Michael Jackson, quien murió en 2009 por varios problemas de salud, estuvo casado de 1996 a 1999 con la estadounidense Debbie Rowe. Con ella tuvo dos hijos: Michael Jr. Jackson y Paris Jackson. Existe otro hijo de la estrella musical, Prince Michael II, cuya madre se desconoce.

Paris, de 21 años, se ha visto beneficiada de la fama y el talento de su padre, pues ahora cuenta con una carrera como modelo, actriz y cantante. Aun así, el parecido físico de ella con su progenitor es poco.

Jennifer Lopez, Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz

Instagram: @jlo

La aclamada estrella neoyorquina Jennifer Lopez, quien tiene 50 años, estuvo casada con el artista Marc Anthony por 10 años (de 2004 a 2014). En 2008 tuvo un par de mellizos: una niña llamada Emme Maribel y un niño llamado Maximilian David. Ambos llevan el apellido de su padre.

Constantemente López, en redes, publica fotos con sus hijos. Sin embargo, para el show de mitad de tiempo de la final del Super Bowl 2020, la cantante hizo un espectáculo, en el que apareció su hija Emme. Ambas fueron aclamadas y la voz de la niña tuvo muchos admiradores.

Sylvester Stallone y Scarlet Rose Stallone

Instagram: @scarletstallone

El famoso actor de 'Rambo' Sylvester Stallone ha estado casado tres veces. El tercer matrimonio fue con Jennifer Flavin, su esposa actual, con la que tienen tres hijas. Ninguna de ellas se parece mucho físicamente al papá. Sin embargo, muchos recalcan que la hija menor, Scarlet Rose Stallone, quien nació en 2002, luce muy parecida a la mamá, pero nada al papá.

Hoy en día, con 17 años, Scarlet ha entrado al mundo Hollywood con un pequeño papel en la película 'Reach me' y en otros programas de 'reality'.

Steven Tyler y Liv Tyler

Instagram: @misslivalittle

En 1976, la estrella de rock Steven Tyler, miembro principal de la banda 'Aerosmith', conoció a Bebe Buell, una excantante y modelo estadounidense. Se trató de un amor rápido, pero que dio a luz a una niña, Liv Tyler.

Esta niña conoció a su padre cuando tenía ocho años, según contó Liv en una entrevista para la revista en inglés 'Wonderland Magazine'. Todo se dio porque Buell tenía una relación seria con el también músico Todd Rundgren, pero, cuando quedó embarazada de Tyler, ella afirmó que el padre biológico de la niña era Rundgren.

Desde que se conocieron, Steven y Liv han mantenido una buena relación. Inclusive, ella, quien se ha dedicado a la actuación, ha participado de los videos musicales de la banda de su padre. Aun así, muchos aún se asombran cuando ven que Liv no se parece en casi nada a Steven.

Kim Kardashian and North West

Instagram: @kimkardashian

La estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian, en 2014, se casó con el famoso rapero Kanye West, con el que tiene 4 hijos.

Como la vida de las hermanas Kardashians se conoce públicamente por el 'reality' que las ha dado tanta fama, cuando Kim quedó embarazada de su primera hija, North West, se supo que fue un proceso bastante complicado, pues la madre tuvo muchos problemas de salud.

Aun así, North, con 6 años en la actualidad, se ha vuelto famosa entre los televidentes y seguidores de Kardashian en redes sociales por su personalidad tan espontánea. Igualmente, muchos aseguran que la niña no tiene nada de parecido a su madre y sí tiene mucho 'aire' de su padre.

Madonna and Lourdes Leon

Instagram: @madonna

En 1996, Madonna Louise Ciccone, más conocida como Madonna, dio a luz a su hija mayor, Lourdes Maria Ciccone Leon. El padre de la niña es Carlos León, un entrenador de gimnasio con quien la cantante tuvo una corta relación.

Hoy en día, Lourdes o 'Lola', como se hace llamar, ha salido varias veces en la luz pública por los diferentes proyectos de su madre. Sin embargo, el parecido físico entre madre e hija es poco.

Bruce Willis and Rumer Willis

Instagram: @rumerwillis

Desde 1987 hasta el año 2000, el famoso y aclamado actor Bruce Willis estuvo casado con la también actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijos. La mayor de ellos, Rummer Willis, es actriz y cantante. En la actualidad tiene 31 años. Su último papel lo desempeñó en la película de Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood .

Sin embargo, Rummer es como una 'fotocopia' de su madre, pero no tiene casi parecido con la estrella de 'Duro de matar'.