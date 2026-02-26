Raquel Mancini reveló que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto

La década del 90 sigue dando sorpresas. Esta vez, fue Raquel Mancini quien decidió terminar con el silencio y revelar que en el verano de 1992 tuvo un apasionado romance con una de las figuras más importantes de la televisión argentina de aquel entonces: el periodista y conductor Nicolás Repetto.

Fue el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live quien logró la noticia. En un Zoom con la exmodelo, le preguntó sin vueltas por aquel vínculo oculto que nunca trascendió hasta hoy. “Sí, es verdad todo”, confirmó la entrevistada. “Ya pasó mucho tiempo, él está casado ahora, no tiene nada que ver, pero bueno, en su momento fue así”, sumó.

Mancini recordó que todo comenzó luego de una visita al programa de Repetto. “Ahí pegamos onda, era noviembre”, sumó. También aclaró que el conductor ya estaba separado de Reina Reech y que la decisión de no dejar trascender la relación fue de los dos. “Empezamos a salir, obviamente escondidos porque no estaba para que sea público. Yo no tenía ganas y él tampoco; era muy fuerte en ese momento eso. Entonces, nos escondíamos”, confió.

El vínculo continuó durante el verano, y al llegar a Punta del Este, tuvieron que reforzar las estrategias para no ser descubiertos. “Fui a la casa de él y entré en un baúl cinco cuadras antes, porque en ese momento no estaban las redes sociales, estaban los paparazzi con unas cámaras enormes. Te miraban y te ponían el teleobjetivo y te hacían bola. Te sacaban”, graficó.

Luego de tres días a pura pasión en la casa de Repetto, llegó el momento de volver a salir. “Cuando me fueron a buscar de vuelta, me fui en el baúl de nuevo. Y nadie se enteró hasta ahora que lo contamos. Fue hace treinta años; Nico es un divino, Florencia -Raggi, su mujer- es una divina y no estaban juntos”, detalló.

Antes de pasar a otro tema, Mancini reconoció que entre ellos hubo “buena onda, buen feeling” pero que no llegó a enamorarse. “Buena onda, nada más. Me sentía bien con él estando juntos, pero nunca lo quise, no me enamoré de él, para nada”, confesó. También enfatizó que Repetto tampoco se enamoró de ella. “Él después se enganchó con Flor, se enamoró de Flor. Yo agarré otro camino también. Cada uno fue por su camino, en la mejor onda y chau”, completó.

Raquel Mancini fue la modelo más buscada en la década del 80. Fue una portada de la revista Gente el punto de inflexión de su vida: a esa foto le siguieron más de 40 tapas, comerciales memorables y participaciones en programas populares como Mesa de Noticias y Brigada Cola. Raquel pasó a ser sinónimo de belleza y distinción. Tuvo, también, muchos amores (algunos conocidos, como su matrimonio con el actor Martín Seefeld o su noviazgo con el manager Alejandro Mascardi, y otros no tanto) hasta que en 1996 su vida cambió por completo. Una liposucción fallida la dejó en coma. Años después, las secuelas de la violencia de género que sufrió a manos de una pareja se sumaron a la angustia por una intervención de labios que, por un golpe, se le infectó.

Pero los golpes del destino no terminaron ahí: en 2008, un accidente durante un ensayo del programa Patinando por un sueño le fracturó la tibia y el peroné. Y en 2016, una gripe A la mantuvo en coma inducido durante 15 días, un episodio del que se recuperó milagrosamente. Hoy, a los 60, se muestra con una vulnerabilidad asumida y una serenidad que desconocía.

“Estoy representando a una marca de ropa muy canchera con la que me identifico, y la estoy pasando bárbaro porque volví a las fotos, que amo hacer. Hago contenido para redes, me pagan y estoy feliz con eso. Con los accesorios que llevaban mi marca, lamentablemente no continué porque mi socio tuvo un ACV muy fuerte que no lo dejó seguir. Pero es un pendiente que ya va a volver”, le contó en agosto del año pasado a LA NACION.