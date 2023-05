Dua Lipa compartió fotos inéditas con su novio en el Festival de Cannes y le dedicó un romántico mensaje

escuchar

Luego de meses de rumores y tras varias “relaciones” nunca confirmadas, Dua Lipa finalmente hizo público su noviazgo con el director de cine francés Romain Gavras. Para dar tal noticia, eligió de escenario uno de los eventos más destacados tanto del mundo del cine y del entretenimiento como de la moda: el Festival de Cannes. A pocas horas de caminar la alfombra roja de la mano de su nueva pareja, la artista británica compartió una serie de fotos inéditas de la velada en sus redes sociales y le dedicó un tierno mensaje a su acompañante.

Dua Lipa con su pareja, el director de cine Romain Gavras, en el Festival de Cannes

En 2021, Dua Lipa anunció con mucha tristeza el final de su relación con Anwar Hadid, el hermano menor de las supermodelos Bella y Gigi Hadid, con quien empezó a salir en el 2019. Pasada la separación, fue vinculada por la prensa con diversas figuras del ambiente del espectáculo, pero no solo no confirmó ninguno, sino que incluso hubo algunos que decidió salir a desmentir.

Así fue el caso de su supuesto vínculo con el humorista estadounidense Trevor Noah, con quien fue fotografiada en una íntima cena en Nueva York al igual que en otras “citas” casuales. Aunque el anuncio del noviazgo parecía inminente, ambos desmintieron las versiones, él en una nota con un medio de Estados Unidos y ella en su podcast, en donde aseguró que estaba soltera.

Poco después, trascendieron versiones que la emparejaban con el francés de 41 años Romain Gavras, con quien fue vista por primera vez camino a la fiesta privada que le siguió a los premios BAFTAs y por segunda vez en el desfile de Saint Laurent en el marco de la Semana de la Moda de París.

Ahora, durante la cuarta jornada del Festival de Cannes del 2023, la intérprete de 27 años dio el presente en la proyección de Omar la Fraise de Elias Belkeddar y caminó por la alfombra roja de la mano del director, con quien también posó abrazada ante las cámaras.

Dua Lipa lució un vestido de Celina en el Festival de Cannes instagram @dualipa

Luego de que las postales los ubicaran entre las principales tendencias de Twitter y los llevaran a protagonizar titulares de noticias alrededor de todo el mundo, Dua Lipa utilizó sus redes sociales para compartir imágenes inéditas de la noche al igual que un romántico mensaje -escrito en francés, claro está- para su acompañante.

“Ayer por la noche en Cannes con mi amor”, escribió en la publicación en la que compiló fotos en donde lució su tan elegante como atrevido vestido de diseño y en la que se mostró nuevamente de la mano del director de The World is Yours.

El tierno posteo de Dua Lipa tras presentar a su pareja, el director Romain Gavras, en el Festival de Cannes instagram @dualipa

En cuanto a su look -que también dio de qué hablar-, la tres veces ganadora del Grammy eligió un vestido negro asimétrico con recortes en el pecho y un altísimo tajo en la falda, obra del diseñador Hedi Slimane, director de la marca Celine, prenda que combinó con unas delicadas sandalias a juego. Además, optó por un maquillaje sobrio en tonos neutros, aros brillantes y el cabello peinado en un rodete, finalizado con un flequillo estilo cortina extra largo.

