La reacción de los fanáticos de Johnny Depp al descubrir cómo tiene los dientes: “Es Jack Sparrow”

escuchar

Johnny Depp tuvo su regreso triunfal al cine luego de su temporal retiro, tras el escándalo y posterior juicio con quien fuera su pareja, Amber Heard. Jeanne du Barry es la nueva apuesta del actor, que tuvo su estreno en el segundo día del Festival de Cannes. Su presencia causó revuelo, al tratarse de su primera aparición en un evento de esta envergadura, y tuvo su repercusión en redes sociales, que lejos de hablar del film, se hizo foco en la apariencia física del protagonista, puntualmente en sus dientes.

Personificar al rey Luis XV de Francia y contar la historia de sus romances fue la gran apuesta laboral que aceptó Johnny Depp para volver a la pantalla, tras el gran escándalo que fue el juicio que le inicio por difamación a su exesposa Amber Heard, en el que se revelaron detalles de violencia y excesos de su vida, y en el que salió victorioso. Su vuelta fue con una gran ovación en el Festival de Cannes, que se lleva a cabo desde el 16 de mayo al 27.

Johnny Depp estuvo presente en el Festival de Cannes (Foto Instagram @festivaldecannes)

Pero los siete minutos de ovación en el estreno y la emoción de su protagonista fueron eclipsados por las fuertes críticas que recibió el actor en Twitter respecto a su físico, tras mostrarse públicamente. Las sonrisas no faltaron en las poses que hizo frente a la prensa, que esperaba verlo tras la ausencia. Se mostró cómodo y hasta se acercó al público que esperó ver a las estrellas del cine en la alfombra rojo. Sin embargo, su felicidad no fue suficiente para no contar con críticas.

Johnny Depp fue criticado por el aspecto de su dentadura (Captura Twitter)

En las redes sociales, su presencia se hizo eco rápidamente. Las miradas se posaron puntualmente en los dientes, que presentan un aspecto distinto al que solía mostrar en sus años gloriosos en el cine. Las piezas dentarias delanteras tiene un color amarillento, con manchas más oscuras. En algunas de ellas el contorno se visualiza en tonos negros, lo que para muchos no reflejan una buena salud bucal.

El concepto de descuidado se utilizó en gran escala en Twitter para referir al prestigioso actor y su sonrisa. “Esos son los dientes del Capitan Jack Sparrow. No de Johnny Depp”, aseguró un usuario que se burló refiriendo al mítico personaje pirata que personificó el artista, en clara alusión a un aspecto descuidado. “He mirado fotos de Johnny Depp en Google y en el 99% de ellas siempre posa con la boca cerrada, ya sabemos el motivo”, señaló otra persona, que además diagnosticó caries en la sonrisa. Mientras, otros tantos indicaron que no querían ver más aquella sonrisa.

Los usuarios de Twitter apuntaron contra Johnny Depp (Captura Twitter)

Lo cierto es que una vez más, las redes sociales se hacen eco de detalles que eclipsan al tema principal que expone a la persona, en el este caso la vuelta triunfal al cine de Depp tras tres años alejado de su trabajo. Fiel a su estilo, se llamó a silencio ante las críticas y en su cuenta de Instagram comparte la felicidad de estar en el gran evento, compartido por sus colegas.

LA NACION