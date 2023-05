El gesto in fraganti de Harrison Ford que lo dejó expuesto mientras Calista Flockhart se preparaba para Cannes

escuchar

En el marco del 76º Festival Anual de Cine de Cannes, diferentes celebridades llaman la atención tanto por sus looks como por las actitudes que tienen en la alfombra roja. Una de ellas fue el actor Harrison Ford, de 80 años, a quien se le captó deslumbrado por el atuendo que llevaba su esposa, Calista Flockhart, y los fans tildaron su expresión como romántica. Mientras ella lucía ante las cámaras su vestido, él la miraba desde lejos con cara de amor, desde la opinión de los usuarios.

Elizabeth Stewart, la estilista de la actriz de 58 años, publicó la fotografía para mostrar el resultado de su look. No obstante, la gente destacó lo que había implícito en ella, más allá de la vestimenta. De primera impresión parecía que la actriz de 58 años únicamente posaba para enseñar su vestido firmado por Zuhair Murad y sus joyas de Chopard, según la revista Elle. Pero detrás estaba su enamorado, con quien lleva 13 años casada, mirándola fijamente.

Calista Flockhart era fotografiada por su estilista, mientras su esposo la mirada por detrás @elizabethstewart1/Instagram

Los usuarios de las plataformas digitales no dejaron pasar desapercibido el momento y de inmediato reaccionaron: “Ninguno dábamos un peso por Harrison Ford y Calista Flockhart, y llevan 20 años (de relación)”; “Creo que hablo por todas cuando digo que no hay nadie que no quisiera que Harrison Ford algún día nos mirara de esta manera”; “Consíguete a alguien que te mire como lo hace Harrison Ford con Calista”; “La mirada de Harrison no tiene precio”.

Ford y Flockhart asistieron al evento de cine para presentar Indiana Jones y el llamado del destino (2023), la quinta emisión de esta saga con la que el estadounidense se despidió de su icónico personaje Indiana Jones. También para presenciar la entrega de la Palma de Oro que le dieron en honor a su carrera. Sin embargo, además de la foto que acaparó la atención de todos, hubo otros momentos que la pareja protagonizó y que ya quedaron para la posteridad.

Cuando la pareja terminaba su paso por la alfombra roja, se dio cuenta de que la organización de Cannes los había puesto en asientos separados. En los videos del momento se observó cómo la protagonista de Ally McBeal (1997) miró las sillas con un semblante de confusión, para después darse cuenta de que su nombre no estaba junto al del actor, sino en la fila de atrás.

Ambos se miraron, atónitos, aunque finalmente ella se movió de lugar y se sentó donde le correspondía. A pesar de que esta es una práctica común en el festival, que los protagonistas sean quienes se sitúen en la fila principal y los acompañantes en la de atrás, los fans se mostraron inconformes y algunos de ellos confundidos.

Así fue la llegada de Harrison Ford y Calista Flockhart a Cannes

La historia de amor de Harrison Ford y Calista Flockhart

La pareja se conoció en 2002 en los Globos de Oro, cuando ella tenía 37 años y él 60. Ocho años después se casaron en una ceremonia privada en Santa Fe, Nuevo México, según información de Daily Mail. A pesar de que ya transcurrieron varios años, la pareja se ha mostrado como una de las más sólidas y enamoradas de Hollywood.

“Estoy enamorado. El amor romántico es uno de los tipos de amor más emocionantes y gratificantes y creo que tiene potencial en cualquier etapa de tu vida. No me sorprendió que pudiera enamorarme”, destacó Ford cuando recién se dio a conocer la noticia de su romance.

LA NACION