Duki lleva al trap local a otro nivel en su disco debut

Duki pasó de ser un chico de Paternal que hacía freestyle en las plazas a manejar una Pyme con superávit y una agenda cargada de shows. Y en medio de ese estado de gira constante, en plena explosión -y explotación- del fenómeno urbano apareció una prioridad nueva para Mauro Lombardo: quería conseguir prestigio para el trap local, que lo vieran como un género serio -como sucede en el exterior- y no solo como una moda pasajera.

La figura de Travis Scott fue otra cosa que empujó la salida este disco. El artista de Houston siempre fue un faro para la flamante estrella argentina, y lo que generó Astroworld despertó en Duki esas ganas de mostrarse como un artista completo. Así empezó la historia de su primer álbum.

A principio de año, vía Instagram, Duki anunció que se iba a llamar Atmósfera, pero el volumen de viajes, fechas y rodajes de clips fue tan grande durante 2019 que Atmósfera se fue posponiendo hasta que cambió de nombre. Con Super Sangre Joven como título también se pospuso... hasta ahora.

Si la tapa de Super Sangre Joven fuese un pasaporte abierto repleto de sellos no hubiera sido una mala elección: el disco se completó con tomas grabadas durante las giras que el trapero tuvo por Estados Unidos, Perú, España y México. En medio de esa vorágine, cerró una obra de 10 tracks que pasea por sus intereses musicales y los del productor Oniria -que también fue parte de Antezana 247, el disco de Ysy A-.

En "It's a Vibe", además de Khea, tiene a uno de los nombres fuertes de la escena española, C Tangana, con quien comparte una mirada cínica sobre la industria, aunque el tema te haga más bailar que pensar por culpa del dembow. También en ese track presenta en sociedad a Leebrian de Puerto Rico, miembro del sello de Sky, el productor de J Balvin. En "Me Gusta lo Simple", un rap lento con una historia softporn, se une con el mexicano Alemán, y en "One Million Dollar Baby" se cruza con el puertorriqueño Eladio Carrión y el italiano Sfera Ebbasta.

Además de "Goteo", entre los adelantos de Súper Sangre Joven están los cruces nacionales. "Hitboy" con Khea -que cuenta 33 millones de plays en YouTube desde que se estrenó en junio- y "A punta de espada", un track con la esencia de la salsa corriendo por los canales, hecho a dos voces con otra estrella local Ysy A.

"Señorita" y su vibra dance; el bandoneón tanguero y la cita al Polaco Goyeneche de "Perdón"; el reggaetón crudo que comparte con Marcianos Crew y Lucho SSJ -el talento local de 17 años que todos deberían seguir de cerca-; y "Goteo", que además de la versión original también fue grabada en vivo con una orquesta, completan un disco que Duki llegó a cerrar con una mirada global y, sobre todo, profesional: en el año que la música urbana latina alcanzó su pico de popularidad, la estrella argentina se alinea con la búsqueda de las figuras como J Balvin o Bad Bunny -que aparecen mencionados en "It's a Vibe" y "Perdón"- y no se limita a las bases clásicas del trap con la intención de trascender más allá del género. Cuando canta "Estoy pasando a ser leyenda" en "Te traje flores", el track apertura del disco, deja bien en claro que ese es el plan que tiene para su carrera.