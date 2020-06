Dura editorial de Diego Leuco: "Mintieron por Maldonado y callan por Espinoza"

El periodista Diego Leuco pidió por Luis Espinoza y apuntó contra el tratamiento oficialista del caso Santiago Maldonado

5 de junio de 2020 • 12:45

El periodista Diego Leuco realizó fuertes declaraciones sobre el uso que está haciendo el Gobierno de la cuarentena debido a la pandemia por coronavirus y habló d el crimen de Luis Espinoza , el trabajador rural tucumano que fue asesinado por fuerzas policiales el 15 de mayo.

En ese sentido, Leuco atacó al Estado al decir: "Ojo con usar la cuarentena para hacernos los distraídos con otras cosas graves que están pasando". Sobre el asesinato de Espinoza, Leuco remarcó: "F ue secuestrado, desaparecido y asesinado. Pero de verdad. No fue una ficción política, no fue un relato. Acá no hay binoculares mágicos que ven cosas que no existen. No hay una maquinaria política detrás de esto, hay una familia destruida y nadie dice nada". El cuerpo de Espinoza apareció una semana después de estar desaparecido y envuelto en bolsas de plástico en Catamarca.

Luego lo comparó con el tratamiento del caso de Santiago Maldonado. "Este cartel -dijo y señaló a la cara de Maldonado- es muy doloroso para la historia argentina. Por supuesto mucha gente lo utilizó con verdadera convicción de que algo horrible había pasado desde el Estado. Santiago Maldonado murió y eso es tremendo . Pero su imagen mucha gente la utilizó con convicción, con ganas de saber si el Estado era responsable. Y mucha gente lo utilizó políticamente, sabiendo que nada tenía que ver y aprovechó, mintió y especuló ", disparó.

Leuco propuso un cartel con la imagen del trabajador rural: "Justicia por Luis Espinoza. No está en ningún lado. No sé bien porqué. Pareciera que hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. Simplemente quería marcar esto porque también tiene que ver con la cuarentena".

Para cerrar, recordó que " Patricia Bullrich dio respuestas todos los días sobre el tema". Sin embargo, señaló que Alberto Fernández y Sabina Frederic , la ministra de Seguridad, "jamás hicieron referencia Espinoza". "No dijo nada porque Cristina no dijo nada. Es extraño , esperemos que sea por la confusión, por la pandemia, por la cuarentena ya que están muy ocupados", finalizó.