Eduardo Costantini denunció que le hackearon el Instagram a su esposa: “Están pidiendo donaciones”

Eduardo Costantini y su esposa, Elina, están atravesando un momento muy especial en sus vidas personales, ya que se encuentran a la espera de su primera hija en común. A mediados de junio, la pareja compartió la feliz noticia en redes sociales con una romántica imagen, y desde entonces suelen publicar contenido relacionado con esta etapa. Sin embargo, este viernes, el empresario sorprendió a sus seguidores con una advertencia que nada tenía que ver con esa gran etapa personal: la cuenta de su esposa fue hackeada.

La noticia se difundió a través de las redes sociales del empresario, donde alertó sobre el incidente de seguridad que afectó a su esposa. En su mensaje, expresó: “Buenas tardes a todos. Les cuento que a Elina, mi mujer, le han hackeado el Instagram y también el Facebook”. Con estas palabras, Costantini informó a sus seguidores sobre el acceso no autorizado a los perfiles de Elina como una forma de advertir que, si alguien establecía un contacto, no se trataba de ella.

Eduardo Costantini les advirtió a sus seguidores que no caigan en estafas por el hackeo (Captura: Instagram @eduardocostantini)

En relación con eso, decidió advertir a sus seguidores sobre el comportamiento sospechoso de los hackers, quienes aparentemente estaban utilizando los perfiles para solicitar donaciones. Esta maniobra hizo que Costantini pidiera especial precaución a quienes puedan recibir mensajes o publicaciones inusuales desde las cuentas de su esposa. “Están pidiendo donaciones. Así que, por favor, les pido que no hagan caso a ningún pedido o disparate que pueda aparecer en su Instagram o Facebook. Por favor, corran la voz. Muchas gracias”, sentenció, de manera contundente.

Hasta el momento, no se confirmó si Elina logró recuperar el control de sus cuentas en redes sociales.

Eduardo y Elina Costantini en la dulce espera de su hija

Hace unas semanas, la pareja compartió la emocionante noticia de su embarazo a través de un posteo en redes sociales. Con una romántica imagen, Eduardo Costantini y Elina anunciaron que están esperando a su primera hija juntos, un momento de gran felicidad que no tardó en generar una ola de mensajes de cariño y buenos deseos de parte de sus seguidores. Desde entonces, comparten con entusiasmo algunos detalles de esta nueva etapa en sus vidas y muestran la alegría con la que viven la espera de su bebé.

“Más que felices y emocionados de contarles que… ¡¡¡ESTAMOS EMBARAZADOS!!!”, anunciaron Eduardo y Elina la llegada de su primera hija juntos, en un emotivo posteo que rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios llenos de amor y felicitaciones.

La foto con la que Eduardo y Elina Costantini anunciaron el embarazo

Poco después de anunciar la noticia, Eduardo y Elina ofrecieron una entrevista a la revista ¡Hola!, donde compartieron todos los detalles de este momento tan especial que están viviendo como pareja. En la nota, revelaron sus emociones y expectativas ante la llegada de su primera hija juntos, brindando una mirada íntima sobre cómo están disfrutando y preparándose para esta nueva etapa en sus vidas.

En ese marco, ambos reconocieron que el proceso para lograr el embarazo no fue sencillo, pero que contaron con el apoyo de profesionales de la salud y se sometieron a estudios específicos. “¡Es que ha avanzado tanto la medicina preventiva! Es increíble”, comentó Eduardo. Por su parte, Elina admitió: “Por momentos a mí me gustaría saber un poco menos, no tener tanta información. Pero hay que seguir las recomendaciones médicas”. Además, reveló un dato sorprendente: “¿Te cuento algo? En uno de los estudios que me hicieron salió que la beba tiene 95,5% de la genética de Eduardo”.

LA NACION