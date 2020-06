"La gente no salió a defender a Vicentín ni al señor [Sergio] Nardelli, que la verdad son unos malandras", afirmó Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann se refirió esta mañana al "tremendo cacerolazo" que tuvo lugar anoche para protestar contra la polémica intervención del Gobierno en la empresa Vicentín , que se encuentra en concurso preventivo y cuyo principal acreedor es el Banco Nación .

La manifestación, que se escuchó con fuerza en distintos puntos del país, se produjo luego del anuncio del presidente Alberto Fernández en el que informó que el Gobierno nacional nombraría un interventor en la empresa agropecuaria y enviaría un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.

"La gente no quiere la expropiación de Vicentín, pero no salió a defender a Vicentín ni al señor [Sergio] Nardelli , que la verdad son unos malandras, hasta donde me contaron, lo que me contaron es que iban vaciando de a poco la empresa", afirmó Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

"La gente no salió a defender esa fábrica de 90 años sino que salió a defender, con el cacerolazo, a la propiedad privada, protestó contra el avasallamiento del Estado sobre la propiedad privada, y del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial", interpretó el periodista.

Y cerró: "La gente salió a defender a la República, al Estado de derecho y la seguridad jurídica. Por lo menos esa es la sensación que me dejó".