Nicolás Vázquez volvió al escenario con Rocky y lo celebró con una emotiva dedicatoria
A través de su cuenta de Instagram, el actor festejó el regreso al teatro y compartió una serie de imágenes para mostrar el gran momento que atraviesa
Nicolás Vázquez volvió a subirse al escenario para interpretar Rocky y no dudó en expresar su felicidad por el gran presente que vive. Por eso, aprovechó la ocasión y, a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos y le dejó un agradecimiento especial al público.
En las imágenes se pudo ver una con un emotivo abrazo con Dai Fernández, su pareja y compañera en la obra. En otra mostró la ovación del público mientras interpretaba a Rocky y, además, no dudó en retratar la cercanía con su familia y también algunos instantes íntimos en los camarines.
Acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción: “Volvió Rocky y todo es felicidad. Gracias al público por acompañarnos con tanto amor. Todo lo que me desean, el doble para ustedes”.
Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, recuerdos de funciones pasadas y felicitaciones por su vuelta al teatro. Ante esto, el actor respondió con cercanía y agradecimiento al poner “Me gusta” en la mayoría de los comentarios.
Rocky tiene funciones en el teatro Lola Membrives de jueves a domingo y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.
Nicolás Vázquez volvió a hablar del final de su relación con Gimena Accardi
Durante una reciente entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, Vázquez habló con honestidad sobre el proceso emocional que atravesó tras su separación y sobre el camino personal que recorre desde entonces. El actor se mostró reflexivo y dejó en claro que se trató de una etapa profunda, dolorosa y transformadora. “Nico, el año pasado te separaste, estabas muy mal, casi 20 años de pareja, ¿cómo se reinicia?”, le preguntó el conductor.
Lejos de describir la ruptura como algo repentino, el actor explicó que fue el resultado de un desgaste: “Veníamos mal hace un tiempo largo, lo cual lo tenía procesado, que en algún momento iba a llegar”. También señaló que, junto a su ex, eligieron ser “valientes” para afrontar ese momento, y reflexionó sobre cómo el amor empieza a transformarse cuando aparecen el desencuentro, las nuevas necesidades y la sensación de que ya no todo fluye como antes. “No hay manera de que no sea abrupta porque tenés tanta costumbre de 18 años… Estoy aprendiendo a hacer todo de vuelta; estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”, admitió.
En ese proceso de reconstrucción, explicó cómo hizo para salir adelante: “Encontré la manera de encontrarme conmigo, de la manera más dura, que es en soledad, y sentirme solo por momentos, y ahora estoy muy bien”. Además, dijo que considera que la separación también fue positiva para Gimena, y que verla bien le genera tranquilidad. “La veo en una nota y digo ‘qué bien que nos hizo’”, expresó, para dejar entrever que, pese al dolor, la ruptura abrió un camino de crecimiento para ambos.
