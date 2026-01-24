Nicolás Vázquez volvió al escenario con Rocky y lo celebró con una emotiva dedicatoria

Nicolás Vázquez volvió a subirse al escenario para interpretar Rocky y no dudó en expresar su felicidad por el gran presente que vive. Por eso, aprovechó la ocasión y, a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos y le dejó un agradecimiento especial al público.

En las imágenes se pudo ver una con un emotivo abrazo con Dai Fernández, su pareja y compañera en la obra. En otra mostró la ovación del público mientras interpretaba a Rocky y, además, no dudó en retratar la cercanía con su familia y también algunos instantes íntimos en los camarines.

Nico Vázquez compartió una serie de fotos tras el regreso de Rocky (Captura: Instagram @nicovazquezok)

Acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción: “Volvió Rocky y todo es felicidad. Gracias al público por acompañarnos con tanto amor. Todo lo que me desean, el doble para ustedes”.

El actor volvió a ponerse en la piel de Rocky (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, recuerdos de funciones pasadas y felicitaciones por su vuelta al teatro. Ante esto, el actor respondió con cercanía y agradecimiento al poner “Me gusta” en la mayoría de los comentarios.

Tras la vuelta al escenario, compartió imágenes del apoyo de sus familiares y amigos (Foto: Instagram/@nicovazquezok)

Rocky tiene funciones en el teatro Lola Membrives de jueves a domingo y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

Nicolás Vázquez volvió a hablar del final de su relación con Gimena Accardi

Durante una reciente entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, Vázquez habló con honestidad sobre el proceso emocional que atravesó tras su separación y sobre el camino personal que recorre desde entonces. El actor se mostró reflexivo y dejó en claro que se trató de una etapa profunda, dolorosa y transformadora. “Nico, el año pasado te separaste, estabas muy mal, casi 20 años de pareja, ¿cómo se reinicia?”, le preguntó el conductor.

Nico Vázquez habló sobre su relación con Gime Accardi

Lejos de describir la ruptura como algo repentino, el actor explicó que fue el resultado de un desgaste: “Veníamos mal hace un tiempo largo, lo cual lo tenía procesado, que en algún momento iba a llegar”. También señaló que, junto a su ex, eligieron ser “valientes” para afrontar ese momento, y reflexionó sobre cómo el amor empieza a transformarse cuando aparecen el desencuentro, las nuevas necesidades y la sensación de que ya no todo fluye como antes. “No hay manera de que no sea abrupta porque tenés tanta costumbre de 18 años… Estoy aprendiendo a hacer todo de vuelta; estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”, admitió.

En ese proceso de reconstrucción, explicó cómo hizo para salir adelante: “Encontré la manera de encontrarme conmigo, de la manera más dura, que es en soledad, y sentirme solo por momentos, y ahora estoy muy bien”. Además, dijo que considera que la separación también fue positiva para Gimena, y que verla bien le genera tranquilidad. “La veo en una nota y digo ‘qué bien que nos hizo’”, expresó, para dejar entrever que, pese al dolor, la ruptura abrió un camino de crecimiento para ambos.