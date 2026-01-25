Salió a la luz el gesto de la China Suárez con Eugenia Tobal a 14 años del escándalo

Un detalle del pasado volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena y encendió nuevamente las redes. A 14 años del divorcio entre Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, Ángel De Brito compartió con sus seguidores un gesto inédito que habría tenido la actriz con su entonces compañera de elenco.

La información se viralizó luego de que el conductor de LAM mencionara el episodio durante una charla en Bondi Live, cuando repasaba romances, infidelidades y rupturas dentro del mundo del espectáculo local.

Según relató De Brito, cuando Suárez y Tobal compartían elenco en la novela Los Únicos, La China tenía gestos de una cercanía que muchos interpretaron como llamativos para la época. “Un día Tobal podría contar la historia entera”, comentó De Brito

En acción, Axel (Nicolás Cabré) y Sofía (Eugenia Suárez), en el último capítulo de Los únicos El Trece

Luego de reproducir una entrevista en la que Cabré le aseguraba a la conductora Viviana Canosa que no hubo terceros en discordia en su separación de Tobal, el conductor de LAM (América) contó que Suárez le tocaba la panza a Tobal mientras estaba embarazada.

Aunque la actriz decidió cerrar ese capítulo hace tiempo, el dato volvió a generar comentarios fuertes, sobre todo de quienes ya habían señalado a La China Suárez como una figura central en la ruptura matrimonial de Tobal y Cabré

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, cuando todo era amor y unión... Archivo

En muchos mensajes, los usuarios volvieron a responsabilizar a La China por aquella separación, que en 2012 se produjo en medio de rumores de infidelidad y expuso a los protagonistas.

Los protagonistas, hoy

En 2025, Tobal habló sobre su separación de Cabré en diferentes programas de televisión y repasó su historia personal sin filtro. En una de esas apariciones recordó el dolor que vivió en esa etapa, marcada por la pérdida de un embarazo y la consiguiente ruptura, sin querer centrarse en culpas externas.

“Sufrí como cualquier mujer cuando se separa de un proyecto de vida, pero después mi vida fue bárbara”, aseguró en aquella oportunidad para dejar en claro que su objetivo fue sanar y no revivir conflictos.

Hoy, atraviesa una etapa enfocada en su vida personal y profesional, con la maternidad como eje central. La actriz se convirtió en mamá por primera vez a los 44 años, con la llegada de su hija Ema, y desde entonces prioriza un perfil más reservado, lejos de los escándalos mediáticos.

Eugenia Tobal en MasterChef Adrian Diaz Bernini

Nicolás Cabré también vive un momento de cambios en lo personal. El actor se casó recientemente con Rocío Pardo y celebró el evento en un entorno íntimo, acompañado por su círculo más cercano. Entre los invitados estuvo Rufina, su hija fruto de la relación con la China Suárez, quien tuvo un rol especial durante la ceremonia.

Boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo Fotos: @mauriciogaray_

Por su parte, la China Suárez se encuentra instalada en Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi en esta etapa de su carrera futbolística. Desde allí, la actriz comparte postales de su vida cotidiana en el exterior.