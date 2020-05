"La gente está harta, lo que la gente quiere es un plan, una estrategia, un dato cierto", criticó el periodista Fuente: Archivo

Después de criticar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por "lavarse las manos" en relación a la liberación de presos , y de anunciar que "estamos todos esperando a que el profesor Fernández venga con su filmina y nos diga lo que tenemos que hacer", Eduardo Feinmann arremetió esta mañana contra la posible extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir al coronavirus Covid-19, más allá del 10 de mayo.

"Como las encuestas les dan bien con la cuarentena, dicen 'sigamos con esto que la gente está a favor'", afirmó el conductor de Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia, y disparó contra quienes "tienen responsabilidades de gobierno que se enamoran de las encuestas".

También cuestionó a los trabajadores de la administración pública. "El empleado público tiene una situación ideal, vagás en tu casa hace cuarenta y tantos días, y además te pagan el sueldo 100%, eso es bárbaro; es Disney para más de 3 millones de personas", ironizó.

"¿Y las Pymes? ¿Y los trabajadores de las Pymes? ¿Y los que producen en este país se tienen que quedar en su casa? La gente está harta, lo que la gente quiere es un plan, una estrategia, algo. Un dato cierto", consideró.

"No nos vengan solamente con que nos vamos a morir, porque nadie se quiere morir, ¿quién se quiere morir? ¿quién quiere que se muera alguien? Nadie. Pero va a llegar un momento, si esto no afloja, que la gente se va a terminar muriendo por otras cosas, no por el Covid-19, se va a morir de angustia, ya se hace mala sangre", alertó el periodista de A24, y pidió: "Un plan señores, una hoja de ruta, algo".