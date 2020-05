Kicillof cargó contra el Procurador de la Provincia de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Axel Kicillof anunció la creación de 1350 nuevas plazas penitenciarias y descartó una salida masiva de presos , como consecuencia del beneficio de la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles.

"Quiero decir que este gobierno no está de acuerdo y no coincide , y hasta le parece aborrecible, cuando se le da prisión domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas . No solo no lo promovimos, sino que no estamos de acuerdo. Pero no está dentro de nuestra jurisdicción", dijo con énfasis el gobernador de la provincia de Buenos Aires en conferencia de prensa.

Luego, cargó contra Julio Conde Grand: "Quiero citar al Procurador de Provincia de Buenos Aires. Así como Ferrari no era funcionario de este gobierno, Conte Grand fue nombrado por María Eugenia Vidal. Y su resolución número 158 del 18 de marzo lo que hace es instruir a los defensores que dependen de él a impulsar prisiones domiciliarias a la población de riesgo . Yo la leí y se basa en informaciones de la ONU y de diversos organismos. Que habían promovido las prisiones domiciliarias, y el procurador la provincia lo hace. Pero omite en esa resolución señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves : ofensas sexuales, violanciones, delito a mano armada. Eso no lo dice."

Evidentemente molesto con eso, Kicillof insistió: "Señalo eso porque se le consulta más adelante al ministerio de Justicia de Buenos Aires, que deja claro que quienes tienen riesgo de salud que no puede darse este beneficio a los que cometieron delitos graves. Incluso, le pedi al ministro de justiia que me detalle quienes son. Porque no la produce el min de justicia o el ejectuvo. La produce el poder judiical."

Por último, recomendó: "Espero que estas sotuaciones que generaron miedo en la población, se reviertan. Tengo fe que la Corte Suprema de la Provincia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones."