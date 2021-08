La furia de Alfredo Casero contra el Gobierno y los periodistas: “Esto va a terminar en violencia”

Alfredo Casero fue entrevistado por Luis Majul en LN+ e hizo un fuerte reclamo a los políticos y periodistas, además de llamar a la población a intervenir los carteles electorales con fibrones y a “no votar al kirchnerismo”.

“Nosotros, las personas comunes, estamos del lado del palo que recibe y del otro lado te siguen pegando para que no levantes cabeza, porque si levantás cabeza tenés razón. En algún momento se les acaba la suerte”, expresó contra el Gobierno, y continuó con su furioso descargo mientras respondía las preguntas del conductor de +Voces.

“Es el peor gobierno de la historia de la Argentina por el daño humano que han hecho. A la gente la fundieron a propósito, nos fundieron a propósito, psicológicamente. La pandemia le dio a gente enferma lo que necesita para destruir gente en masa. Una destrucción de gente en masa es no haber comprado las vacunas que debían”, manifestó Casero sobre la gestión de Alberto Fernández.

Alfredo Casero llamó a intervenir los carteles de campaña con fibrones

En medio de su exposición, lanzó: “Creo que hay una rebelión que se me está ocurriendo. Necesito un fibrón y decirle a la señora en la casa que nadie te puede hacer nada si vos con una fibra le dibujás una p... al candidato y le ponés exactamente lo que necesitás. Empezar con un aviso de que la gente común está empezando de a poquito romper lo correcto”.

“Tratemos en lo posible que todo esto llegue a fin rápidamente, y a un buen fin, porque si la gente no estalla mínimamente por un lado, esto va a terminar en una violencia que yo no quiero ver en este país. Esta gente no tiene moral, mantienen el poder porque compran a la gente, porque manejan la caja. Lo único que los mueve es la guita”, completó.

Alfredo Casero: “¿Los periodistas no se dieron cuenta?”

En su extensa charla con Majul, disparó duras palabras contra el Presidente y compartió su indignación por una frase de Mario Negri a comienzos de la pandemia de coronavirus.

El fuerte reclamo de Casero contra políticos y periodistas

“Negri le dijo: ‘Sos comandante en jefe’. ¿Cómo va a ser comandante en jefe semejante pel...? ¿No te das cuenta, Negri? ¿Nadie se da cuenta que es un pel...? ¿Nadie puede decir que ese tipo no está capacitado? ¿Los periodistas no se dieron cuenta nunca de que ese tipo no está capacitado? ¡Todos nos dimos cuenta y ustedes no!”, exclamó.

“Ahora están haciendo mier... todo y se cag... de risa. Nos tienen presionados, no nos dejan salir del país y no dejan entrar a la gente de afuera”, concluyó Casero.

LA NACION