Habló la ministra Carla Vizzotti: “No hay ninguna vacuna en la heladera”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, arribó hace instantes al país luego de su viaje a Rusia. “No hay ninguna vacuna en la heladera”, aseguró la funcionaria luego de que el infectólogo Eduardo López cuestionara que hay unas cinco millones de dosis sin aplicar en medio de la pandemia del coronavirus.

“Cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja del avión hasta que llega al operador logístico, se distribuye en las provincias, luego a los vacunatorios, se dan los turnos, se aplica la vacuna y se registra”, describió la ministra e indico que se trata de “un proceso sostenido”. “Cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda, y a medida que se van aplicando las vacunas se achica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande”, agregó.

Con un tono firme y enfático, Vizzotti dijo que “leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces y que a mí me llama la atención que no se entienda, porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando ya está tan claro que no es así”.

La ministra se refirió de esta manera luego de la polémica que se desató tras los dichos del especialista López. La jefa de Gabinete de la cartera de Salud, Sonia Tarragona, ya le había contestado al infectólogo que “nunca en el país tuvimos una distribución más rápida de vacunas”.

En el avión en el que viajó Vizzotti arribó un cargamento de 650.000 dosis de Sputnik V, de las cuales 400.000 corresponden al componente 1 y 250.000, al componente 2. La ministra afirmó esta mañana que la Argentina “está bien cerca de alcanzar los 50 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus” recibidas desde el inicio del plan de vacunación, a partir de los envíos que llegarán en los próximos días.

La funcionaria nacional brindó una conferencia de prensa en la que compartió detalles de las reuniones que mantuvo con los integrantes del Instituto Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Sobre la variante Delta del coronavirus

Al respecto de la variante Delta, Vizzotti dijo que en junio el Gobierno nacional tomó medidas específicas, a las que calificó de “exitosas”, para retrasar la circulación predominante. La ministra habló de intensificar las acciones de control y aislamiento y aseguró que se irá indicará sobre la situación “a medida que generemos la información con los grupos de vigilancia”.

Esta mañana, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció que la circulación comunitaria de la variante delta en el distrito “empieza a darse”.

LA NACION