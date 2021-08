La cruda frase de Jony Viale: “No se podía hacer un velorio y te refriegan la fiesta de Olivos en la cara”

En medio del escándalo por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez durante lo más estricto de la cuarentena, el conductor de +Realidad (LN+), Jonatan Viale, inició el programa haciendo un duro comentario sobre la celebración vip en la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2020. El periodista sostuvo que la imagen que se viralizó y que publicó LA NACION le genera “dolor”.

“No sabés el dolor que genera esta foto. A mí me da tristeza. No se olviden de que no había velatorios y esta gente en la cara te lo ponen (el festejo). Es recontra doloroso. Hay bronca, desazón, angustia y dolor. Primero la impunidad: yo soy un rey. Me importa un bledo todo. Estado soy yo. Primero es ‘no me importás, no me importa nada’. ¡Ni un barbijo en la mesa! No están”, señaló el periodista durante el pase con Eduardo Feinmann.

La indignación de Jony Viale sobre la fiesta de cumpleaños VIP

“Nos puteaban, nos decían de todo. Decían barbaridades. No hay un barbijo en la mesa. Nos decían de todo. Nos decían anti cuarentena. La pasamos mal. No hay manera de disfrazarla”, sostuvo.

De acuerdo con Viale, había un universo absolutamente paralelo al que vivía la población durante esos meses. En ese sentido retrucaron los dichos del presidente Alberto Fernández donde le pedía la población quedarse en casa a través de los mensajes que aportaban los famosos y el exministro de Salud, Ginés González García. “Mentiroso. Encubrimiento se llama esto. ¿Barbijo? No veo por ningún lado ahí. Dylan muy educado”, deslizó con un poco de ironía.

El editorial de Jony

Más adelante, durante su editorial, el periodista indicó que “es indignante” lo que sucede en el país. “¿Por qué no se ponen por un minuto en el lugar de un joven de 18 o 19 años que vive en la Argentina? No fue a la escuela en el último año de la secundaria. No se fue de viaje de egresados. No puede ir presencialmente a la universidad. No consigue trabajo. No puede ir a recitales. No pudo juntarse con amigos todo el año pasado. No puede ir a la cancha. No puede ir a bailar”, detalló.

“Y se dieron cuenta de que no había tales reuniones. Once personas de joda en la Quinta de olivos mientras a vos te decían: ‘Asesino, loco, egoísta, cheto. Irradiás el virus’”, sentenció el periodista.

LA NACION