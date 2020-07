"En medio de esta pandemia, cualquier cosa que uno sienta le da la sensación de que es Covid-19", contó Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 09:57

El conductor Eduardo Feinmann reveló las razones por las que tuvo que abandonó inesperadamente su programa El Noticiero (A24) del viernes pasado.

"El viernes tuve que levantarme de un programa de televisión o de radio, cosa que nunca hago, y me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que contamos, cualquier cosa que uno sienta, le da la sensación de que es Covid-19", contó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

"Uno se torna paranoico a esta altura de la vida. Sentí un dolor de cabeza cuando llegué al canal el viernes, y dije bueno, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene", explicó.

"Cuando empecé el programa empecé a sentir mucho dolor de cabeza a nivel de la sien, y la verdad, no se lo comenté a mis compañeros, pero se me vinieron a la cabeza todos los síntomas que provoca el Covid-19, y sin decirles nada, dije me voy", desarrolló el periodista, quien se retiró del canal sin que sus compañeros entendieran la situación, y agregó: "Quería cuidarlos, me levanté y me fui, no me sentía bien, no me quise quedar a ver si se me pasaba el dolor de cabeza, y me fui".

Test rápido de Covid-19

El periodista contó que, ante la presunción de estar desarrollando la infección de Covid-19, se realizó un test rápido que detecta el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, o SARS-CoV-2.

"Me hice el test rápido durante el fin de semana y gracias a Dios dio negativo, pero uno se vuelve paranoico que cualquier resfriado o dolor de cabeza, uno ya piensa que tiene coronavirus", confesó.

El viernes, la jornada televisiva había comenzado sin dificultades. Al menos eso se veía a través de la pantalla. A las 19 Feinmann compartió el pase que realiza todos los días con Jonatan Viale y, aunque se lo podía ver un tanto decaído, el periodista aclaró que se encontraba bien.

Pero, después del corte, Mariano Obarrio, periodista que lo acompaña en el programa, apareció en la pantalla para informar a los televidentes el motivo de la salida del conductor.

"Eduardo tuvo que irse. Hoy hizo un esfuerzo muy grande para venir. No se sentía muy bien, así que vamos a continuar el noticiero con todo el equipo", manifestó Obarrio, quien reemplazó a Feinmann durante el resto del programa.

La repentina situación provocó una ola de comentarios en las redes sociales, ya que nadie sabía lo que sucedía con el estado de salud de Feinmann, quien se sumergió en un "silencio de radio" durante todo el fin de semana.

Esta mañana, el periodista agradeció a todos quienes se preocuparon por su salud y dio las razones de su silencio. "Gracias todos los que me escribieron. No le contesté a nadie hasta no tener el resultado", manifestó. Y reiteró: "El hecho de estar en contacto con tanta gente, uno se vuelve más paranoico".