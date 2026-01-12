El miedo del I-220A ante el ICE: una cubana mostró su control y rompió en llanto antes de entrar

A través de redes sociales, una migrante cubana en Estados Unidos mostró cómo fue el proceso de tener su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según contó la mujer, debía presentarse como parte de las condiciones que implica su documento I-220A. En otro video posterior, dio detalles del trámite.

El llanto de una cubana antes de su cita con el ICE por el documento I-220A

El formulario I-220A es un documento que las autoridades estadounidenses entregan a ciertos migrantes que fueron detenidos y luego liberados bajo condiciones, como la visita regular a sedes del ICE.

El estrés de una migrante cubana antes de su cita con el ICE

Eso fue lo que debió enfrentar una inmigrante oriunda de Cuba que vive en Arizona, quien contó su situación en redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer compiló imágenes de las horas previas al encuentro con las autoridades, donde se la veía preocupada junto a su pareja y su hijo. “El estrés me estaba matando”, escribió.

Con “muchos nervios” y entre lágrimas, incluso tuvo una videollamada con sus padres. Luego de la ansiedad antes de que llegara el momento, la cubana arribó a la dependencia del ICE acompañada por su familia.

Sobre el final del video, reveló que todo se revolvió de la mejor manera y que las autoridades migratorias le asignaron próxima cita con este recurso legal. “Gracias a Dios, todo salió bien”, manifestó, junto a imágenes en las que abrazaba a su pareja.

La cubana se dirigió a una cita con el ICE por las condiciones de su formulario I-220A ICE

Paso a paso, cómo fue la cita de la cubana con el ICE

Luego de su primera publicación, que tuvo más de 140 mil reproducciones, la migrante recibió varias consultas para que cuente en detalle cómo fue su experiencia. En un video posterior, lo hizo.

Después de agradecer a quienes le enviaron buenos deseos, relató la secuencia. En el inicio, tuvo problemas porque llegó en un horario incorrecto. La cubana tenía un turno a las 12 hs, pero concurrió a las 8, ya que quería adelantar el trámite porque trabaja por las tardes.

Sin embargo, apenas llegó un oficial del ICE, le indicó que debía retirarse y volver después. A la hora establecida para su turno, pudo completar el proceso rápidamente.

La migrante cubana mostró cómo fue su cita con el ICE por el documento I-220A

Para hacerlo, solo debió dirigirse hacia una máquina en la que completó ciertos datos personales. Según contó, requería recibir un papel con la fecha y hora de su próxima cita.

A ella le indicaron que tenía que hablar con un oficial. Asustada, la cubana se sentó frente a un agente, que la hizo esperar durante unos minutos. Para su alegría, poco después regresó y le indicó los datos de su próxima cita.

Además, en los comentarios la mujer explicó que no llevó a ningún abogado a sus turnos. Junto con su esposo, ambos viven en Arizona y van hasta una dependencia del ICE para cada cita.

Qué es el documento I-220A

De acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), el formulario se entrega a extranjeros detenidos y luego liberados en EE.UU. bajo ciertas restricciones.

Para mantener su estadía legal en el país norteamericano, un inmigrante que recibe este documento debe hacer una cita de registro con el ICE y luego cumplir con las condiciones que impongan las autoridades.