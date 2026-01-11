Hallan episodio perdido de El Chavo del 8: se grabó en Cancún y así es como se puede ver

El universo de Roberto Gómez Bolaños volvió a ser tendencia tras el sorprendente hallazgo de un episodio perdido de El Chavo del 8, que se grabó en las paradisíacas playas de Cancún. Este material, que durante décadas resultó un mito urbano por los coleccionistas y fanáticos de la serie, salió finalmente a la luz, y reveló una aventura inédita de la vecindad fuera de su escenario habitual. A diferencia de los icónicos capítulos en Acapulco, esta grabación capturó momentos únicos del elenco original en el Caribe mexicano.

El hallazgo que sorprendió a los fans de El Chavo del 8

Las cuentas oficiales de Chespirito confirmaron que este material inédito se rescató de una cinta VHS perteneciente a scoobyonda , un coleccionista puertorriqueño.

, un coleccionista puertorriqueño. Este descubrimiento se suma a otros tesoros recuperados recientemente, como el episodio de 1973 titulado "Goteras en la casa de Don Ramón", una pieza que estaba extraviada, indicó El Financiero.

Episodio perdido de El Chavo del 8 en Cancún

El hallazgo no tardó en hacerse viral, y acumula miles de reproducciones en cuestión de horas. El video se puede ver tanto en YouTube, como en las redes sociales de Chespirito o cuentas de fanáticos.

El metraje disponible supera los 19 minutos, aunque se encuentra incompleto debido a los cortes de la cinta original, por lo que no está claro cuál es el contexto o cómo los personajes de la vecindad llegaron hasta las playas de Cancún. Aunque esto no es impedimento para disfrutar la historia sin necesidad de mayores explicaciones.

La grabación pertenece a un segmento especial del programa Chespirito, donde el elenco abandona su escenario habitual para trasladarse a la playa. Este descubrimiento rompe con la creencia popular de que Acapulco fue el único destino playero de la vecindad, indicó Diario el Norte.

El video fue dado a conocer por scoobyonda, un coleccionista puertorriqueño y se estima que podría haberse grabado a finales de los 70 o principios de los 80 (Instagram/@chespirito_rgb)

El descubrimiento del material refuerza los dichos del actor Édgar Vivar, que personificaba al “Señor Barriga”, cuando en 2022 ofreció una entrevista para el canal de YouTube Acapulco en la Azotea.

El actor recordó que, aunque las salidas de la vecindad eran poco comunes, el equipo viajó a Cancún para filmar sketches como "Los Piratas del Caribe". Aunque admitió que la enorme popularidad de los episodios de Acapulco solía eclipsar estas otras raras aventuras en el Caribe.

De qué trata el capítulo inédito de El Chavo del 8 en Cancún

El metraje comienza con una escena atípica: el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre) se encarga de impartir una lección a orillas del mar durante lo que parece ser una excursión escolar.

Las ausencias de Quico (Carlos Villagrán), y Don Ramón (Ramón Valdés) en este primer bloque sugieren que la grabación data de finales de los 70 o principios de los 80, lo que coincide con la etapa en la que ambos actores se alejaron del proyecto.

En la playa, se ve a los alumnos habituales, el Chavo (Roberto Gómez Bolaños), la Popis (Florinda Meza), la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Ñoño (Édgar Vivar) y Godínez (Horacio Gómez Bolaños), que, tras desesperar a su maestro con chistes temáticos sobre el océano, este les concede un descanso.

El episodio perdido de El Chavo del 8 dura aproximadamente 19 minutos (Instagram/@chespirito_rgb)

El humor continúa cuando los niños se encuentran con Doña Clotilde (Angelines Fernández) y se burlan de su traje de baño. A esta escena le sigue un peculiar picnic donde el Doctor Chapatín intenta robarle sándwiches al Señor Barriga y a Doña Nieves.

El cierre muestra a los niños jugar con un frisbee que los adultos confunden con un platillo volador. Existen versiones que indican que este material podría ser más extenso o estar acompañado de otros sketches con personajes como el Chómpiras o Chaparrón Bonaparte, ya que estos segmentos también se grabaron en la misma playa y aparentemente durante la misma época.