Eduardo Feinmann llamó él mismo a Laura Radetich, la profesora kirchnerista: “¿Atenderá?”

Celular en mano, altavoz activado. “¿Me dejás probar algo?”, le consultó Eduardo Feinmann a Jonatan Viale, que se agarraba la cabeza, se tapaba la cara con una hoja y se quejaba por lo bajo, nervioso por la situación. Mientras tanto, el conductor de El Noticiero marcaba en su teléfono.

“¿Cómo se llama? ¿Laura Radetich?”, completó Feinmann. “¿La vas a llamar en vivo?”, consultó entre risas Viale, previo a decir que, en caso de que ella atendiera, él no iba a hablar. “Arrugo, arrugo”, indicó.

El teléfono sonaba y no había respuesta. “¿Atenderá o no atenderá? Porque yo entiendo que se haga la guapa con los chicos... no me gusta”, advirtió Feinmann. Los minutos pasaban y la docente seguía sin responder. “No va a atender”, se resignó él. “Te va a insultar”, le avisó Viale.

Feinmann intentó comunicarse en vivo con la profesora K

“No, yo le quiero preguntar por qué adoctrina a los chicos”, expuso Feinmann. La respuesta nunca llegó y el conductor se lamentó por no haber conseguido la comunicación. Justo en el momento que cortó la llamada, se escuchó un grito a lo lejos. Eduardo, entusiasmado, creyó que se trataba de la mujer y volvió a intentar comunicarse.

Sin respuesta nuevamente, las risas delataron la broma. De fondo, carcajada mediante, le dijeron que había sido un sonidista bromeando con la situación. “Qué mala gente, ya lo voy a agarrar”, lanzó el conductor.

Laura Radetich, la docente K que fue suspendida por increpar a un alumno

En las últimas horas se viralizaron varios videos que tienen como protagonista a una docente afín al kirchnerismo que increpa a un alumno por una discusión política. En el material audiovisual se puede ver cómo Laura Radetich indica, a los gritos, que la culpa de la crisis económica de la Argentina la tiene Mauricio Macri.

Todo ocurrió en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, que se encuentra en el partido bonaerense de La Matanza. Sus dichos, lejos de ser un debate con el alumno, tuvieron comentarios de todo tipo.

Polémica por el video de una docente adoctrinando alumnos

“¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, se escucha en uno de los videos. “Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta”, le indicó al estudiante.

Tiempo después de que circulara el material, fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires le señalaron a LA NACIÓN que Radetich será suspendida de sus funciones.

LA NACION