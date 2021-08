La ironía de Eduardo Feinmann sobre Alberto Fernández: “Es la primera vez que lo veo”

La noticia de que Alberto Fernández se presentó ante la Justicia, por la causa en la que se investiga el festejo de cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez durante la cuarentena de 2020, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann ahondaron en la estrategia judicial del Presidente, con información y, también, ironía.

“Tengo para aportar dos detalles. Uno, Dalbón no va a ser el abogado de Alberto Fernández. Tengo entendido que Alberto Fernández le habría dicho a un grupo de colaboradores: ‘Este impresentable no va a ser mi abogado’. Señor Dalbón, no se enoje con el cartero. Solamente le cuento a la audiencia y a usted mismo que no es el elegido por el presidente”, comenzó Feinmann en LN+, en el pase con Rossi.

“Dos. De un momento al otro, es un hecho, se va a pedir la imputación al Presidente de la República y a todos esos que estaban en la mesa en la Quinta de Olivos. Es prácticamente un hecho la imputación”, se anticipó Feinmann sobre un hecho que, minutos después, sucedió. No obstante, luego continuó con un poco de ironía y lanzó una crítica contra la intención que el Presidente tenía de cumplir la pena donando la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.

La ironía de Feinmann sobre Alberto Fernández

“Es la primera vez que escucho que un futuro imputado le dice al juez: ‘Esta es la pena’. Yo también quiero eso, en cada juicio, de arranque. ‘Perdón, juez. Yo propongo darle una donación al Malbrán en cuatro cuotas’. Vamos a ver si funciona de esta manera”, ironizó Feinmann.

“Tenés que esperar el debido proceso, el juicio; la pena te la va a terminar poniendo el juez y veremos si es con guita, o es con prisión o ambas, pero eso lo pone el juez, no el imputado que se mandó la cagada”, continuó.

“Yo no presento un escrito que dice: ‘Listo, lo arreglo con guita’. Este es un delito con pena de prisión, obviamente será en suspenso”, indicó. Pero luego criticó también la existencia de las penas en suspenso. “No entiendo por qué a esta altura de la vida no terminamos con esta historia. En cualquier país del mundo dos años son dos años... pero adentro”, advirtió con ayuda de Pablo Rossi, quien le acotaba a su lado.

LA NACION